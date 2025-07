Ralf Schumacher packt aus: So sehr verändert ihn seine Liebe zu Étienne

Der ehemalige Rennfahrer spricht im großen Geburtstags-Interview über seinen Partner und seinen Bruder Michael Schumacher. Sein Partner sei das Beste, was ihm überhaupt passieren können hätte.

Sonnenuntergang über der Côte d’Azur, kühle Champagnergläser, herzliche Umarmungen – Ralf Schumacher zelebrierte kürzlich seinen 50. Geburtstag in Südfrankreich. Rund 80 Freunde aus aller Welt waren angereist, um mitzufeiern. Doch das wertvollste Geschenk des Abends hielt der Ex-Formel-1-Pilot selbst in den Armen: seinen Partner Étienne, mit dem er nun bald zwei Jahre sein Leben teilt.

Mehr lesen:

Im Gespräch mit Bild zeigt sich Schumacher offen. „Ich bin heute glücklicher als jemals zuvor“, gesteht der gebürtige Kerpener. Die Gründe dafür liegen für ihn klar auf der Hand – vor allem Étienne spiele eine zentrale Rolle in seinem neuen Lebenskapitel. „Dass noch einmal so ein Mensch in mein Leben kommt, damit hätte ich ehrlich nicht gerechnet“, sagt er. „Wir teilen alles: Alltag, Sport, berufliche Entscheidungen – sogar mein Weingeschäft. Étienne bringt Ordnung in mein Leben, aber auch viel Herzlichkeit.“





Reaktionen aus aller Welt

Im Sommer 2024 machte Schumacher die Beziehung offiziell und teilte auf Instagram ein gemeinsames Foto. Seine Fans reagierten begeistert auf den mutigen Schritt in die Öffentlichkeit und schlossen Étienne sofort ins Herz. Da waren die beiden allerdings längst ein Paar. Heute sind sie seit knapp zwei Jahren zusammen. Ob Urlaube, die Frage nach einem neuen Auto oder ganz alltägliche Kleinigkeiten – alles besprechen die beiden gemeinsam. Nur beim Golf hört die Einigkeit auf, erklärt Schumacher: „Das ist nicht so seins.“

Harmonie statt Wut

Auch charakterlich habe er sich in den letzten Jahren stark verändert, erzählt der frühere Formel-1-Star. „Früher hab ich mich oft über Kleinigkeiten aufgeregt. Heute ist mir Harmonie viel wichtiger. Étienne hat meinem Leben das Tempo genommen – und zwar im besten Sinn.“

Ein Thema, das in Schumachers Leben immer präsent war, ist die Beziehung zu seinem Bruder Michael, der nach seinem schweren Skiunfall 2013 abseits der Öffentlichkeit lebt. Ralf spricht darüber mit leiser Stimme: „Wir hatten unheimliches Glück, dass wir das tun durften, was wir lieben: Rennen fahren. Michael war der Erfolgreichere, keine Frage. Aber ich habe ihm unglaublich viel zu verdanken. Ohne ihn wäre mein Weg wohl viel schwieriger gewesen. Unsere gemeinsame Kindheit auf der Kartbahn, das viele Training – das hat mich geprägt.“





Neue Pläne – und ein baldiger Umzug

Derzeit wohnt Ralf Schumacher mit seinem Sohn David in Salzburg. Zumindest theoretisch. „Wir sind beide dauernd unterwegs. Aber es funktioniert. Eigentlich wollten wir das Haus verkaufen, aber David will es behalten. Irgendwann werden Étienne und ich ausziehen.“

Denn längst zieht es Schumacher immer stärker nach Südafrika. In Constantia, einem Stadtteil von Kapstadt, führt er seit 2020 das feine Boutique-Hotel „Villa Coloniale“. Nun plant er die nächste Erweiterung. „Im August geht’s wieder nach Kapstadt. Ich hab gerade noch ein Haus gekauft, direkt hinter unserem Hotelgelände. Es wird derzeit umgebaut – ich freu mich schon riesig darauf.“ Klingt ganz so, als wäre Schumacher angekommen.