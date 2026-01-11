Konkurrenz pulverisiert: Lamparter holt sich vierten Saisonsieg in Otepää

Johannes Lamparter hat am Sonntag in der nordischen Kombination seinen vierten Saisonsieg bzw. seinen 21. Erfolg im Weltcup gefeiert.

Der 24-jährige Tiroler gewann zum Abschluss der Bewerbe in Otepää/Estland die Kompakt-Konkurrenz nach Rang zwei im Springen mit 20,5 Sek. Vorsprung auf Johannes Rydzek bzw. 20,8 Sek. vor dessen deutschen Landsmann Vinzenz Geiger. Bei den Frauen wurde die Steirerin Lisa Hirner bei einem weiteren Sieg der Norwegerin Ida Marie Hagen Vierte.

Während es da für Trondheim-Siegerin Katharina Gruber und die im 4-km-Langlauf zu Sturz gekommene Claudia Purker die Ränge elf und zwölf gab bzw. Anna-Lena Slamik 30. wurde, klassierten sich nach 10 km in der Loipe deren Landsleute Stefan Rettenegger (+21,9) als Siebenter und Thomas Rettenegger als Neunter (+30,8) in den Top Ten.

Dieses Trio kristallisiert sich immer mehr als Österreichs Olympia-Trio heraus, die Nominierung steht freilich noch aus. Lamparter fehlen nun nur noch zwei Weltcup-Erfolge auf den österreichischen Rekordsieger Felix Gottwald, der am Dienstag übrigens seinen 50. Geburtstag feiert.