Lamparter in Otepää auf Platz zwei

Johannes Lamparter hat den Weltcupbewerb der Nordischen Kombinierer in Otepää auf Platz zwei beendet. Der Tiroler musste sich nur dem Deutschen Julian Schmid um 0,6 Punkte geschlagen geben.

Johannes Lamparter hat den Weltcupbewerb der Nordischen Kombinierer am Freitag in Otepää (Estland) als bester Österreicher auf Platz zwei abgeschlossen. Der Tiroler musste sich nur dem Deutschen Julian Schmid um 0,6 Punkte geschlagen geben.

Rettenegger-Brüder auf Rängen sechs und sieben

Thomas Rettenegger (+9,5 Punkte) wurde unmittelbar vor seinem Bruder Stefan Rettenegger (12,1 Punkte) Sechster. Aufgrund des starken Windes gab es keinen Sprung, es wurde der Probedurchgang des Vortages zur Berechnung des Endergebnisses herangezogen.

Zweiter Bewerb ohne Sieg für Österreicher

Für die mit fünf Siegen in die Saison gestarteten Österreicher endete damit der zweite Bewerb in Folge ohne einen Platz auf der obersten Stockerl-Treppe. Den vorangegangenen Bewerb in Ramsau hatte der Deutsche Vinzenz Geiger gewonnen.

Lamparter führt Weltcup weiter an

Im Weltcup führt Lamparter mit 595 Punkten weiter souverän vor Schmid (499) und Thomas Rettenegger (493). Die Gesamtweltcup-Führung bleibt somit in österreichischer Hand.

Lamparter "sehr glücklich"

Lamparter zeigte sich danach "sehr glücklich über den Podestplatz. Ich konnte ein richtig starkes Langlaufrennen zeigen, und auch auf der Schanze funktioniert es sehr gut", erklärte der dreifache Saisonsieger.

Frauen-Bewerb mit norwegischem Sieg

Im Frauen-Bewerb ging der Sieg an die Norwegerin Ida Marie Hagen. Die Österreicherinnen Lisa Hirner und Katharina Gruber wurden Neunte und Zehnte.

Weitere Bewerbe am Wochenende

In Otepää stehen auch am Samstag und Sonntag Weltcup-Bewerbe auf dem Programm. Lamparter und das österreichische Team haben die Chance auf Revanche.