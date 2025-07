ER wird jetzt der neue Boss bei Red Bull Racing

Red Bull zieht die Reißleine. Völlig überraschend ist die Ära Christian Horner bei dem Weltmeister-Team zu Ende. Wer wird sein Nachfolger?

Laurent Mekies wird Chef bei Red Bull Racing. DAS ist der neue starke Mann an der Boxenmauer.

Laurent Mekies blickt auf eine vielseitige Karriere in der Formel 1 zurück. Der Franzose mit einem Masterabschluss in Maschinenbau – unter anderem von der renommierten Loughborough University – begann seinen Weg in der Königsklasse des Motorsports 2001 beim Team Arrows. Schon ein Jahr später wechselte er zu Minardi, wo er sich schnell als fester Bestandteil des Technikteams etablierte.

Mit der Übernahme von Minardi durch Red Bull im Jahr 2006 und der Umbenennung in Scuderia Toro Rosso stieg Mekies zum Chefingenieur auf. 2014 folgte der Wechsel zur FIA, wo er zunächst als Sicherheitsbeauftragter arbeitete. Zwei Jahre später wurde er stellvertretender Renndirektor der Formel 1 und trat damit die Nachfolge von Herbie Blash an.

Seit 2018 wieder in der Formel 1

Im September 2018 kehrte Mekies ins Paddock zurück – diesmal als Sportdirektor bei Ferrari. Dort war er für den operativen Ablauf an der Rennstrecke verantwortlich und galt als enger Vertrauter der Teamführung.

Im Frühjahr 2023 gab Red Bull bekannt, dass Mekies ab der Saison 2024 die Nachfolge von Franz Tost als Teamchef bei Scuderia AlphaTauri antreten werde. Zu Jahresbeginn übernahm der Franzose offiziell die Leitung des Teams und ist seither in neuer Verantwortung an der Boxenmauer aktiv.