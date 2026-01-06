Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Tschofenig Prevc Tournee
© GEPA

Heim-Erfolg

Tschofenig triumphiert bei Tournee-Gesamtsieg von Prevc

06.01.26, 18:27
Domen Prevc hat sich in eindrucksvoller Manier den Gesamtsieg bei der 74. Vierschanzen-Tournee gesichert. Beim abschließenden Springen in Bischofshofen wird der Slowene hinter Tagessieger ÖSV-Adler Daniel Tschofenig Zweiter.

Titelverteidiger Daniel Tschofenig hat den Abschlussbewerb der Vierschanzen-Tournee gewonnen. Der Kärntner siegte am Dienstag in Bischofshofen vor dem slowenischen Gesamt-Triumphator Domen Prevc und dem Japaner Ryoyu Kobayashi. Prevc gewann die Tournee 42,3 Punkte vor Jan Hörl und 45 vor ÖSV-Jungstar Stephan Embacher. Hörl war auch im Vorjahr Tournee-Zweiter gewesen, damals hinter Tschofenig und vor Stefan Kraft.

+++ Das Springen im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Bei der 74. Auflage der Tournee hatte aber der auch schon vor Weihnachten im Weltcup groß auftrumpfende Weltmeister Prevc die Nase klar vorne. Der 26-Jährige siegte in Oberstdorf und Garmisch, hinzu kamen zwei zweite Ränge in Innsbruck und am Dreikönigstag. Prevc sorgte zehn Jahre nach dem Erfolg seines Bruders Peter für den dritten slowenischen Gesamtsieg, der erste war Primoz Peterka 1996/97 gelungen. In Bischofshofen musste er sich nach Halbzeitführung noch Tschofenig um 4,1 Zähler geschlagen geben. Hinter Kobayashi (- 4,3 Punkte) folgten mit Hörl, Embacher, Kraft und Manuel Fettner durchwegs Österreicher auf den Plätzen vier bis sieben.

 

 

 

 

Jan Hörl
© GEPA

 

 

 

Mehr Infos in Kürze...

