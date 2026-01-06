Alles zu oe24VIP
Verletzungs-Schock um Österreicher: Mateschitz auf 3. Dakar-Etappe wieder verbessert

06.01.26, 15:52
Motorradfahrer Tobias Ebster ist auf der dritten Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien gestürzt und hat das Teilstück nicht beenden können.

Der 28-jährige Tiroler hat sich bei dem Sturz bei Kilometer 14 die linke Hand verletzt und wurde zurück ins Fahrerlager in Alula gebracht. Sollte es die Handverletzung erlauben, kann Ebster auf seiner Hero die Rallye am Mittwoch fortsetzen. KTM-Pilot Daniel Sanders verteidigte auf den 421 Kilometern seine Gesamtführung erfolgreich.

Sanders kam am Dienstag als Dritter hinter den beiden Honda-Piloten Tosha Schareina (ESP) und Ricky Brabec (USA) ins Ziel. Der Australier büßte 3:28 Minuten ein, führt gesamt aber 1:07 Min. vor Brabec und 1:13 vor Schareina.

Ford dominiert Auto-Wertung

Bei den Autos gab es einen Umsturz im Gesamtklassement, das nun von fünf Ford-Piloten angeführt wird. Den Etappensieg und die Führung in der Gesamtwertung holte sich Mitch Guthrie. Der US-Amerikaner gewann 2:27 Min. vor dem Tschechen Martin Prokop, der auch gesamt mit 26 Sekunden Rückstand Rang zwei einnimmt.

Der unter dem Namen Max Mustermann antretende Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz beendete die Etappe mit 51:33 Minuten Rückstand auf Rang 60 und liegt in der Gesamtwertung auf Platz 62 (+2:18:33 Stunden).

