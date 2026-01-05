Mateschitz mit Sprung nach vorne bei Rallye Dakar

KTM hat auf der zweiten Etappe der Rallye Dakar einen Doppelsieg gefeiert. Daniel Sanders gewann am Montag in Saudi-Arabien über 400 km von Yanbu nach Alula 1:35 Minuten vor seinem spanischen Markenkollegen Edgar Canet.

Mit seinem zehnten Dakar-Etappensieg löste der Australier Canet an der Spitze der Motorrad-Wertung ab und liegt 30 Sekunden voran. Der Tiroler Tobias Ebster (Hero) kam als 18. mit 18:34 Min. Rückstand ins Ziel und liegt gesamt auf Platz 14 (+31:40 Min.).

Bei den Autos übernahm der fünffache Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah (Dacia) die Führung. Der 55-jährige Katari führt sieben Sekunden vor dem US-Amerikaner Seth Quintero, der sich im Toyota den Tagessieg 1:42 Minuten vor seinem südafrikanischen Toyota-Kollegen Henk Lategan holte.

Der unter dem Namen Max Mustermann antretende Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz beendete die Etappe mit 53:08 Minuten Rückstand auf Rang 67 und verbessert sich in der Gesamtwertung auf Platz 75 (+2:17:32 Stunden).