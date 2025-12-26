Ex-F1-Star feiert Comeback im Cockpit

Der 36-jährige Australier nahm an Offroad-Fahrten mit dem Ford F-150 Raptor teil und begeisterte dabei mit spektakulären Sprüngen.

USA. Der australische Ex-Formel-1-Star Daniel Ricciardo ist zurück im Cockpit eines Rennautos: Er sorgte bei der "Raptor-Rallye" in Lake Havasu (US-Bundesstaat Arizona) für spektakuläre Bilder. Der 36-jährige Ex-Formel-1-Fahrer war seiner Rolle als Markenbotschafter für Ford bei Offroad-Fahrten mit dem F-150 Raptor dabei, wie das Portal "motorsport total" berichtet. Ricciardo begeisterte mit spektakulären Sprüngen und Highspeed-Passagen durch die Wüste.

Nachdem der Auftakt zunächst entspannt verlief, wurde es am zweiten Tag deutlich actionreicher. Ricciardo steigerte sich bei Sprungversuchen erheblich und sorgte mit einem besonders weiten Satz für erstaunte Reaktionen. Selbstkritisch räumte er ein, dass dabei auch sein Ehrgeiz eine Rolle gespielt habe.

Ricciardo fuhr auch Rallye-Dakar-Auto

Im weiteren Verlauf wechselte er zwischen Fahrer- und Beifahrersitz und fuhr unter anderem im Ford Raptor T1+, der auch bei der Rallye Dakar eingesetzt wird. Am Ende zeigte sich Ricciardo erschöpft, aber begeistert und lobte insbesondere die Atmosphäre und Gemeinschaft rund um das Event.