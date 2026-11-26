Unter Schneefall und gerade einmal 5.018 Zusehern ließ Salzburg gegen das Liga-Schlusslicht Ararat Armenia trotz Chancenwucher nichts anbrennen.

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Nach nur drei Minuten hätte die Tormusik erstmals aufheulen müssen: Yorbe Vertessen wurde von Frans Krätzig mustergültig bedient, scheiterte aber frei vorm Torhüter (3.).

Leider machte es auch Kollege Edmund Baidoo alleine vor dem Torhüter nicht besser, dieser klärte zur Ecke, die nichts einbrachte (12.).

Die Jugend muss ran

Zur Unfähigkeit kam aber auch Pech hinzu, wie der Abschluss von Gaoussou Diakite zeigte. Aus rund elf Metern klatschte dieser lautstark an die Stange (44.).

Wenn es die gestandenen Profis nicht machen, dann müssen eben die Jungen ran: Leandro Morgalla tankte sich über rechts gleich gegen zwei Gegenspieler durch, seine flache Flanke netzte der 19-jährige Bartosz Mazurek in die Maschen (47.).

Bullen-Juwel schnürt Semi-Doppelpack

Der Pole legte auch umgehend nach. Sein Distanzschuss wurde von einem Verteidiger aber unhaltbar zum 2:0 abgefälscht (52.) – dieses Glück erarbeiteten sich die Salzburger. Zu Mazureks Pech ging der Treffer aber als Eigentor von Maxence Carlier in die Statistik ein.

Knapp über 5.000 Zusehern fanden sich am Donnerstagabend ein © GEPA pictures

Eine erfreuliche Nachricht gab es für die Fans der Salzburger in der 69. Minute, hier feierte Kapitän Nikolas Veratschnig sein Comeback nach Verletzung.

Salzburg hat K.o.-Runde im Visier

Bis zum Ende plätscherte die Partie dann vor sich hin. Die Gäste konnten schlichtweg nicht mehr, brachten es nicht einmal auf einen Schuss aufs Tor. Nach einem Foul von ausgerechnet Carlier an Aboubacar Camara verhaute Karim Konate wie schon gegen die Austria einen Elfmeter (90.+1) – Arman Nersesyan hielt stark.

Mit nun sieben Punkten befindet sich das Team von Danny Röhl mittendrin im Kampf um die K.o.-Runde, während der heutige Gegner weiterhin punktelos am Tabellenende verweilt.