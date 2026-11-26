Beim WAC herrscht plötzlich Schneeräum-Alarm! Statt auf dem Trainingsplatz um die nächsten Bundesliga-Punkte zu kämpfen, müssen die Wolfsberger erst einmal gegen die weiße Pracht ankämpfen.

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Der Wintereinbruch legte das Trainingsgelände lahm – deshalb griff der Bundesliga-Tabellenletzte zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Weil der Trainingsplatz unter einer dicken Schneedecke verschwunden war, sollten die Anhänger selbst Hand anlegen. Der Verein hatte über Instagram zum großen Schneeräumen aufgerufen. Am Mittwoch um 17.30 Uhr wurde am Südplatz der Lavanttal-Arena angepackt. Wer mithelfen wollte, musste eine eigene Schneeschaufel mitbringen.

Damit sich der Einsatz auch lohnte, ließen sich die Wölfe etwas einfallen: Jeder freiwillige Helfer bekam eine Freikarte für das nächste Heimspiel gegen Austria Lustenau. Dazu gab es Tee und Kuchen. Eine ungewöhnliche Kombination aus Fan-Aktion, Schneeschlacht und Fußball-Belohnung.

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12 Spiele ohne Sieg: WAC steckte tief in der Krise

Dass die Kärntner damals jede Unterstützung gebrauchen konnten, zeigte auch ein Blick auf die Tabelle. Die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid wartete seit zwölf Ligaspielen auf einen vollen Erfolg und steckte als Schlusslicht tief im Tabellenkeller. Die sportliche Lage wurde immer brisanter, jeder Punkt zählte im Kampf gegen den Absturz.

Bereits am Samstag wartete mit Austria Wien die nächste schwierige Aufgabe. Die Veilchen hatten sich mit einem 1:0-Erfolg gegen Red Bull Salzburg zurückgemeldet und wollten den Aufwärtstrend fortsetzen.