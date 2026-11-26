Schon am Wochenende können die Hütteldorfer den 1. Platz fixieren.

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Nach 13 absolvierten Runden thront der SK Rapid mit makellosen 36 Punkten (zwölf Siege, nur eine Niederlage, Torverhältnis 42:9) souverän an der Spitze der ADMIRAL Bundesliga. Drei Runden stehen vor der Winterpause noch auf dem Programm – doch mit etwas Schützenhilfe kann Grün-Weiß den inoffiziellen Titel des Winterkönigs bereits an diesem Wochenende fixieren!

Die Ausgangslage vor der 14. Runde ist für die Elf von Trainer Johannes Hoff Thorup glasklar:

1. SK Rapid: 36 Punkte

2. Red Bull Salzburg: 30 Punkte (6 Punkte Rückstand)

3. LASK: 28 Punkte (8 Punkte Rückstand)

Gewinnt Rapid am Samstagabend (19.30 Uhr) auswärts bei Aufsteiger Austria Lustenau, wächst das Konto auf 39 Zähler an. Richtet sich der grün-weiße Blick am Sonntag (16.30 Uhr) anschließend nach Salzburg, wo die Bullen im Topspiel den LASK empfangen, wäre ein Unentschieden das perfekte Ergebnis für Wien: Salzburg stünde dann bei 31, der LASK bei 29 Punkten.

RB und LASK mit Europacup-Einsätzen

Da nach diesem Wochenende im Kalenderjahr 2026 nur noch zwei Runden (maximal sechs Punkte) gespielt werden – Rapid empfängt noch den LASK (5. Dezember) und die SV Ried (12. Dezember) –, wäre Rapid bei acht Punkten Vorsprung schon am Sonntagabend nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Ein klarer Vorteil für Grün-Weiß: Während Rapid sich die gesamte Woche voll auf die Bundesliga-Aufgabe in Vorarlberg vorbereiten konnte, stecken beide Verfolger im Europacup-Stress. Der LASK kassierte in der Champions League eine bittere 0:1-Auswärtsniederlage beim FK Bodø/Glimt – ausgerechnet durch einen Gegentreffer tief in der Nachspielzeit. Red Bull Salzburg ist wiederum am Donnerstagabend noch in der Europa League gegen Ararat Armenia gefordert, ehe am Sonntag der Schlager gegen die Linzer steigt.

Aus für Punkteteilung als Rapid-Vorteil

Und das Beste aus grün-weißer Sicht: Da die umstrittene Punkteteilung inzwischen Geschichte ist, nimmt Rapid ab sofort jeden einzelnen Punkt ungekürzt mit ins Frühjahr. Ein Blick in die Bundesliga-Geschichtsbücher zeigt, wie viel diese Winterkrone tatsächlich wert ist:

Rund zwei Drittel Erfolgsquote: Historisch gesehen krönte sich der Tabellenführer zur Winterpause in der österreichischen Bundesliga in rund 60 bis 65 Prozent der Fälle am Saisonende auch tatsächlich zum Meister.

Kein Punkte-Geschenk mehr für die Konkurrenz: Während in den Jahren mit Punkteteilung ein Acht-Punkte-Polster nach dem Grunddurchgang auf einen Schlag halbiert wurde, bleibt der Vorsprung diesmal voll bestehen – Verfolger wie Salzburg oder der LASK müssten den Rückstand aus eigener Kraft auf dem Platz wettmachen.

Warnung aus dem Vorjahr: Dass dennoch Vorsicht geboten ist, zeigte die vergangene Saison – da fing der LASK Winterkönig Sturm im Frühjahr noch ab und holte sich nach 61 Jahren den Meisterteller nach Linz. Und als Rapid zuletzt 2007/08 Meister wurde, lag man zur Winterpause ebenfalls noch nicht ganz vorne.