Für die drei insolventen Gesellschaften der in der Autozulieferer-Branche tätigen Pollmann-Gruppe mit Hauptsitz in Karlstein in Niederösterreich ist am Donnerstag ein Stellenabbau angekündigt worden

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Betroffen sind laut einer Aussendung des Unternehmens knapp 50 Beschäftigte in den drei Gesellschaften. Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung laufe planmäßig, zudem gebe es fortgesetzte Gespräche mit Investoren.

Sanierungsverfahren laufen für die Pollmann International GmbH, die Pollmann Austria GmbH und die Pollmann Werkzeugbau GmbH. Über diese drei Unternehmensbereiche hinweg wird nun der Stellenabbau erfolgen. "Betroffen sind vor allem Positionen auf Führungsebene sowie administrative Funktionen. Ebenso wird der Bereich Werkzeugbau auf das aktuelle Auslastungsniveau nachhaltig angepasst", wurde in der Aussendung betont.

Die Schritte sollen "so sozialverträglich wie möglich und im engen Dialog mit Betriebsrat und Belegschaft" umgesetzt werden. Genutzt werden dürften insbesondere auch anstehende Pensionierungen und Abgänge, auf deren Nachbesetzung verzichtet wird. Hintergrund sei "ein hochkompetitives Marktumfeld und eine veränderte Arbeitswelt". Pollmann will sich künftig noch stärker auf sicherheitsrelevante Bauteile und auf Komponenten mit hohem Engineering-Anteil konzentrieren. Die Schritte wären auch "unabhängig vom Sanierungsverfahren" gesetzt worden, betonte Geschäftsführer Stefan Pollmann.

Produktion läuft indes weiter

Apropos Sanierungsverfahren: Dieses verlaufe "planmäßig": "Die Produktion läuft ohne Einschränkungen weiter, Liefertermine werden eingehalten", so das Unternehmen. Gespräche mit mehreren Investoren seien außerdem "bereits sehr weit fortgeschritten".

Eröffnet worden sind die Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am 1. September am Landesgericht Krems. Angemeldet wurden in Summe 93,9 Mio. Euro an Forderungen. Die Unternehmen bieten jeweils eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans, an. Die Sanierungsplantagsatzungen sind für 20. Jänner 2027 angesetzt.