TV-Star stirbt 6 Tage nach Zwillingsbruder

Beide hatten sich mit dem Coronavirus infiziert und waren ungeimpft.

Frankreich. Nur sechs Tage nach seinem Zwillingsbruder Grichka ist nun auch TV-Star Igor Bogdanoff (72) verstorben. In einem Statement der Angehörigen heißt es: "In Frieden und Liebe umgeben von seinen Kindern und seiner Familie ist Igor Bogdanoff am Montag, den 3. Januar 2022, ins Licht gegangen."

Die beiden französischen TV-Stars wurden am 15. Dezember wegen einer Corona-Infektion in das Pariser Krankenhaus Georges Pompidou eingeliefert. Wie ihr Anwalt Edouard de Lamaze gegenüber dem TV-Sender "BFMTV" sagte, sollen Grichka und Igor Bogdanoff nicht geimpft gewesen sein.

Nach etwa zwei Wochen erlag Grichka am 28. Dezember 2021 der Corona-Erkrankung. Nur sechs Tage später folgte ihm nun sein Zwillingsbruder.

Rund 40 Jahre hatten die beiden gemeinsam für das französische TV gearbeitet, hatten einen Doktor in Physik und Mathematik, veröffentlichten Bücher und arbeiteten als Moderatoren von Science-Fiction-Shows.