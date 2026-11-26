Der Umgang mit Energie, Ressourcen und neuen Baustoffen standen im Fokus des 29. Impulstags der NÖ Wohnbauforschung. Die vorgestellten Projekte lieferten spannende Ansätze für das Wohnen von heute und morgen.

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Beim 29. Impulstag der NÖ Wohnbauforschung im Minoritenkloster in Tulln drehte sich alles um die großen Herausforderungen der kommenden Jahre. Vertreter aus Forschung und Praxis diskutierten aktuelle Entwicklungen und zeigten auf, wie sich Wohnraum ressourcenschonender, energieeffizienter und langfristig leistbar gestalten lässt. Im Mittelpunkt standen dabei neue Energiekonzepte, der sparsame Umgang mit Flächen sowie innovative Baustoffe.

Besonderes Interesse galt einem Forschungsprojekt in Wolkersdorf. Dort wurde ein Mehrfamilienhaus mit moderner Wärmepumpentechnik und intelligenter Steuerung untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Energieverbrauch und Wohnkomfort erfolgreich verbinden lassen. Gleichzeitig rückte auch der bestehende Gebäudebestand in den Fokus. Untersuchungen deuten darauf hin, dass ältere Einfamilienhäuser verstärkt von jüngeren Generationen übernommen werden und dadurch neue Chancen für Sanierung und Weiterentwicklung entstehen.

Ein weiteres Projekt beschäftigte sich mit der Nutzung von Bodenaushub für die Herstellung regionaler Lehmbaustoffe. Gerade im Waldviertel könnte dieses Potenzial künftig stärker genutzt werden. Zudem wurde deutlich, dass sich die Rahmenbedingungen bei Baustoffen laufend verändern. Forschungsergebnisse sollen helfen, Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und neue Möglichkeiten für den Wohnbau zu erschließen. "Forschung liefert wichtige Impulse für einen nachhaltigen und zukunftsfähigen Wohnbau", so Wohnbau-Landesrätin und Vorsitzende des NÖ Wohnbauforschungsbeirats Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).