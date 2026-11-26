Im niederösterreichischen Scharndorf (Bezirk Bruck) gibt es Wirbel um einen Gemeindebauplatz. Die NÖ Antidiskriminierungsstelle sieht eine Benachteiligung wegen der politischen Weltanschauung der Mutter.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Patricia Schatzer, Tochter der FPÖ-Gemeinderätin Nicoleta Schatzer, sucht im August um einen Bauplatz an. Laut Vergabekriterien erfüllt sie sämtliche Anforderungen. Im September lehnt der Gemeinderat mehrheitlich ab.

Patricia Schatzer © zVg

Eine sachliche Begründung bekommt sie laut FPÖ nicht, auch gegenüber der NÖ Antidiskriminierungsstelle nennt ÖVP-Bürgermeister Thomas Schäfer keine nachvollziehbaren Gründe.

Das Ergebnis der NÖ Antidiskriminierungsstelle: Die Ablehnung erfolgte wegen der politischen Weltanschauung ihrer Mutter, quasi wegen "Kontaktschuld" - der Tochter zur Mutter, der Mutter zur FPÖ. Auch ein früheres Ansuchen ihres Bruders Josef wurde abgelehnt, auch hier sieht die Stelle eine Benachteiligung wegen der politischen Weltanschauung der Mutter.

Nicoleta Schatzer © zVg

Weg zu Gericht frei

Das Schlichtungsverfahren scheitert. Mit der Bestätigung kann Schatzer nun aber Schadenersatz vor dem Zivilgericht einfordern.

Dieter Dorner © Imre Antal

FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner ortet einen Skandal: "Wer sich politisch mit der FPÖ auseinandersetzen will, soll das mit Argumenten tun. Sich an der Tochter einer FPÖ-Gemeinderätin abzuarbeiten, ist eines Bürgermeisters und der Gemeinderatsmitglieder der anderen Parteien absolut unwürdig." Er fordert, dass der Gemeinderat das Ansuchen erneut behandelt, "fair und diskriminierungsfrei".

Reaktion des Bürgermeisters gegenüber oe24

Auf Anfrage von oe24 erreichte uns folgendes Statement des Bürgermeisters Thomas Schäfer (ÖVP): "Die Abstimmung über den betreffenden Sachverhalt erfolgt geheim und im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung." Und weiter: "Als Bürgermeister habe ich das demokratische Ergebnis zur Kenntnis zu nehmen und bin verpflichtet, es umzusetzen."