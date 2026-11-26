Für diesen einfach Trick, bei dem der Schnee nicht an der Schaufel kleben bleibt, braucht nur ein einfaches Hausmittel.

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Wer im Winter Schnee schaufeln muss, kennt das Problem: Kaum landet der Schnee auf der Schaufel, bleibt er auch schon daran kleben. Das macht die Arbeit nicht nur mühsamer, sondern kostet auch unnötig Zeit und Kraft. Doch mit einem einfachen Trick soll sich das ganz leicht verhindern lassen. Dafür brauchst du nicht einmal spezielle Produkte, sondern lediglich ein Hausmittel, das viele ohnehin zu Hause haben.

Mit diesem Trick bleibt der Schnee nicht an der Schaufel kleben

Die Lösung ist überraschend einfach: Speiseöl! Wenn du deine Schneeschaufel vor dem Einsatz mit etwas Öl behandelst, kann das verhindern, dass der Schnee an der Oberfläche haften bleibt. Dafür gibst du ein paar Tropfen Pflanzenöl auf die Schaufel und verteilst sie mit einem Tuch möglichst gleichmäßig. Wichtig ist, nur einen dünnen Film aufzutragen, damit die Schaufel nicht unnötig rutschig wird.



Durch die glattere Oberfläche lässt sich der Schnee leichter von der Schaufel lösen. Besonders bei nassem und schwerem Schnee kann das eine echte Erleichterung sein.

Welche Alternativen gibt es?

. © Getty Images

Wer kein Speiseöl verwenden möchte, kann auch auf andere Hilfsmittel zurückgreifen. Silikonspray eignet sich beispielsweise ebenfalls dazu, die Oberfläche der Schneeschaufel gleitfähiger zu machen. Auch ein spezielles Antihaftspray kann helfen.



Wichtig: Verwende Öl oder Sprays sparsam und achte darauf, dass nichts davon auf Gehwege oder Stufen gelangt. Denn dadurch können gefährlich rutschige Stellen entstehen.

Warum bleibt Schnee überhaupt an der Schaufel kleben?

Vor allem feuchter Schnee macht das Schneeschaufeln zur Herausforderung. Er enthält mehr Wasser, wodurch er leichter an Oberflächen haften bleibt und sich zu schweren Klumpen verbindet. Eine glatte, saubere Schaufel kann hier helfen, die Arbeit zu erleichtern.