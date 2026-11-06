Wie der Kartoffel-Trick deine Autospiegel im Winter rettet

Jeder Autofahrer kennt das Problem: Auf dem Weg zur Arbeit setzt man sich ins Auto, wirft einen Blick in den Seitenspiegel – und sieht kaum etwas. Ein simples Hausmittel kann Abhilfe schaffen.

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Im Herbst und Winter wird Autofahren schnell zur Herausforderung. Regen, Nebel und aufgewirbeltes Schmutzwasser hinterlassen einen schmierigen Film auf den Außenspiegeln und schränken die Sicht stark ein. Gerade in der nasskalten Jahreszeit kann das schnell gefährlich werden. Doch die Lösung ist überraschend einfach: Du brauchst weder teure Spezialmittel noch zusätzliche Produkte zu kaufen. Schon eine ganz gewöhnliche Kartoffel soll helfen.

Darum solltest du eine Kartoffel auf deine Autospiegel reiben

Es mag zunächst ungewöhnlich klingen, eine Kartoffel über die Außenspiegel zu reiben. Doch die rohe Knolle hat tatsächlich erstaunliche Eigenschaften, die Wassertropfen und winterlichem Beschlag den Kampf ansagen.

Autospiegel © Getty Images

Verantwortlich dafür sind die natürlichen Inhaltsstoffe der Kartoffel, allen voran Stärke und Zucker. Reibt man mit der Schnittfläche einer Kartoffel über das Glas, legt sich der austretende Pflanzensaft wie ein dünner, wasserabweisender Schutzfilm über den Spiegel. Dieser sorgt für einen praktischen Lotus-Effekt. Die Oberflächenspannung des Wassers wird gebrochen, wodurch Regentropfen einfach nicht mehr haften können und sofort abperlen.



Auch im tiefsten Winter punktet der Hack: Durch die Zuckerschicht hat es Frost deutlich schwerer, sich an der Scheibe oder dem Spiegel festzusetzen, wodurch du dir morgens oft das lästige Kratzen ersparst.

So wendest du den Kartoffel-Trick richtig an

Die Anwendung ist kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. So gehst du vor:

Vorreinigung: Der Spiegel muss sauber und trocken sein, bevor du startest. Befreie das Glas am besten mit etwas Wasser und einem Mikrofasertuch von Straßenschmutz. Kartoffel halbieren: Schnapp dir eine handelsübliche, rohe Kartoffel und schneide sie in der Mitte durch. (Alternativ reicht auch schon ein großes Stück Kartoffelschale, das du mit der feuchten Innenseite benutzt). Einreiben: Reibe mit der feuchten Schnittfläche großzügig über das Glas des Außenspiegels. Du kannst den Trick übrigens auch für die Autofenster oder die Windschutzscheibe verwenden. Trocknen lassen: Zunächst bleibt ein leicht schmieriger Film zurück. Lass diesen kurz antrocknen. Er verschwindet meist von allein, andernfalls kannst du mit einem weichen, fusselfreien Tuch ganz sanft nachpolieren.

Kartoffeln © Getty Images/Westend61

So lange hält der Schutz

Da es sich um ein natürliches Hausmittel handelt, ist der Stärke-Film natürlich nicht für die Ewigkeit gemacht. Die Haltbarkeit hängt stark von der Witterung ab. Bei starkem, andauerndem Regen wird die Schicht schneller weggespült. In der Regel hast du aber für mehrere Tage bis Wochen eine deutlich bessere Sicht. Wenn die Tropfen wieder hängenbleiben, halbierst du einfach die nächste Knolle.