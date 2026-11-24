Dieser clevere DIY-Trick sorgt für festliche Hingucker an Türen, Fenstern und Hauseingängen und das ganz ohne Bohren, Nägel oder komplizierte Montage.

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Alle Jahre wieder das gleiche Drama: Du möchtest deine Wohnung in ein festliches Winterwunderland verwandeln, eine Tannengirlande über dem Durchgang oder im Fensterrahmen anbringen und scheiterst an der Befestigung. Klebestreifen reißen die Tapete ab, Klebehaken lösen sich lautstark mitten in der Nacht und Nägel in Türrahmen oder Mietwohnungs-Wänden sind ein absolutes No-Go. Auf Social Media geht ein genialer Deko-Hack viral, der dieses Problem löst: Eine einfache Duschstange wird kurzerhand zur cleveren Befestigung für üppige Weihnachtsgirlanden umfunktioniert.

Aus einer Duschstange wird ein festlicher Blickfang

Die ausziehbare Stange wird zwischen zwei Wänden, in einem Türrahmen oder über einem Fenster eingespannt. Anschließend wird sie mit künstlichen Tannenzweigen, Girlanden und Lichterketten umwickelt. Besonders raffiniert: Die Dekoration lässt sich zunächst in angenehmer Arbeitshöhe vorbereiten. Erst wenn alles perfekt sitzt, wird die Stange vorsichtig nach oben geschoben und an der gewünschten Stelle fixiert.

So entsteht beispielsweise über einem Durchgang ein üppiger grüner Weihnachtsbogen, der sofort alle Blicke auf sich zieht. Auch Fenster lassen sich damit wunderbar festlich einrahmen.

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So einfach gelingt der virale Weihnachts-Hack

Du brauchst:

Eine ausziehbare Dusch- oder Teleskopstange

Mehrere Tannengirlanden

Eine LED-Lichterkette

Kleine Christbaumkugeln

Dekorative Schleifen oder Weihnachtsanhänger

Kabelbinder oder grüner Blumendraht zur Befestigung

Schritt 1: Stange vorbereiten

Miss zunächst den Türrahmen oder das Fenster aus und wähle eine passende Teleskopstange. Achte darauf, dass sie für die jeweilige Spannweite geeignet ist.

Schritt 2: Tannengrün befestigen

Wickle die Girlanden um die Stange. Besonders schön wirkt es, wenn du verschiedene Zweige miteinander kombinierst. Ein kleiner Profi-Tipp: Wickle sie abwechselnd aus unterschiedlichen Richtungen um die Stange. Dadurch entsteht ein besonders voluminöser und natürlicher Look.

Schritt 3: Lichter und Schmuck hinzufügen

Jetzt kommt der schönste Teil: Integriere eine warmweiße LED-Lichterkette und ergänze die Girlande mit Christbaumkugeln, Sternen oder großen Samtschleifen. Wer es besonders edel mag, setzt auf Gold, Creme und dunkles Tannengrün.

Schritt 4: Dekoration anbringen

Hebe die fertig geschmückte Stange vorsichtig auf die gewünschte Höhe und spanne sie sicher zwischen den Wänden ein. Prüfe anschließend, ob sie fest sitzt und das Gewicht der Dekoration tragen kann.

Auch Fenster und Hauseingänge werden zum Hingucker

Du musst dich keineswegs auf einen Türrahmen beschränken. Über dem Küchenfenster sorgt eine Tannengirlande mit kleinen Lichtern für eine besonders gemütliche Atmosphäre. Im Wohnzimmer lässt sich ein Durchgang festlich einrahmen. Und auch im Eingangsbereich kann die Idee für einen beeindruckenden ersten Weihnachtseindruck sorgen.



Wer es natürlicher mag, kombiniert künstliche Tannenzweige mit Eukalyptus und dezenten Holzanhängern. Für einen glamourösen Look eignen sich goldene Kugeln, große Schleifen und funkelnde Lichter.