Die Duftkerze ist abgebrannt, aber im Glas kleben noch jede Menge Wachsreste? Kein Grund, das schöne Gefäß wegzuwerfen! Mit ein paar einfachen Tricks bekommst du das Wachs ganz leicht heraus.

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Du hast eine schöne Duftkerze aufgebraucht, aber am Boden des Glases klebt noch jede Menge Wachs? Zum Wegwerfen ist das Gefäß eigentlich viel zu schade! Viele Kerzengläser lassen sich ganz einfach reinigen und anschließend wiederverwenden – zum Beispiel als Aufbewahrung für Make-up-Pinsel, Schmuck, Wattestäbchen oder kleine Deko-Elemente. Mit ein paar einfachen Tricks bekommst du selbst hartnäckige Wachsreste aus dem Glas.

1. Kerzenwachs mit heißem Wasser entfernen

Eine besonders einfache Methode funktioniert mit heißem Wasser. Dafür brauchst du lediglich eine hitzebeständige Schüssel und etwas Geduld.



So funktioniert es:



1. Erhitze Wasser, bis es heiß ist, aber nicht mehr sprudelnd kocht.

2. Stelle das Kerzenglas auf eine hitzebeständige Unterlage.

3. Gieße das Wasser vorsichtig in das Glas, bis die Wachsreste bedeckt sind. Achte darauf, das Glas nicht zu überfüllen.

4. Warte, bis das Wachs weich wird und an die Oberfläche steigt.

5. Lass das Wasser vollständig abkühlen. Das Wachs wird wieder fest und lässt sich anschließend als Stück abheben.

6. Entferne mögliche Rückstände mit einem Küchentuch.



Wichtig: Verwende kein kochendes Wasser und gieße es nicht direkt in ein kaltes oder beschädigtes Glas. Durch den starken Temperaturunterschied kann das Glas springen. Das Wachs gehört außerdem nicht in den Abfluss, da es dort wieder fest werden und die Rohre verstopfen kann.

2. Kerzenreste im Gefrierfach lösen

. © Getty Images

Auch Kälte kann dabei helfen, Wachs aus dem Glas zu entfernen. Denn Kerzenwachs zieht sich bei niedrigen Temperaturen zusammen und kann dadurch leichter von der Glaswand gelöst werden.



So gehst du vor:



1. Stelle das vollständig abgekühlte Kerzenglas für einige Stunden ins Gefrierfach.

2. Nimm es anschließend heraus und lass es kurz bei Raumtemperatur stehen.

3. Versuche, das Wachs vorsichtig mit einem stumpfen Gegenstand, etwa einem Holzstäbchen, zu lösen.

4. Entferne die Wachsreste und entsorge sie im Restmüll.



Bei dieser Methode ist Vorsicht gefragt: Nicht jedes Glas ist für starke Temperaturschwankungen geeignet. Verwende das Gefrierfach daher nur bei stabilen, unbeschädigten Gefäßen und vermeide es, das Glas direkt aus dem Gefrierfach mit heißem Wasser zu übergießen.

3. Wachsreste mit dem Backrohr entfernen

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Wenn sich besonders hartnäckige Wachsreste im Glas befinden, kann auch das Backrohr helfen. Durch die Wärme schmilzt das Wachs und lässt sich anschließend leichter entfernen.



Und so funktioniert es:



1. Heize das Backrohr auf etwa 70 Grad Celsius vor.

2. Lege ein Stück Backpapier oder Alufolie auf ein Backblech und stelle das Kerzenglas darauf.

3. Lass das Wachs langsam weich werden.

4. Sobald es geschmolzen ist, nimm das Blech vorsichtig heraus.

5. Entferne das flüssige Wachs mit Küchenpapier, solange es noch warm ist.



Achtung: Diese Methode eignet sich nur für hitzebeständige Gläser ohne Risse oder Sprünge. Bei unbekannten Glasgefäßen solltest du lieber auf eine andere Reinigungsmethode zurückgreifen. Lass das Glas langsam abkühlen und verwende keine abrupten Temperaturwechsel.

4. Klebrige Wachs- und Duftreste entfernen

Auch wenn das Wachs bereits entfernt ist, bleiben manchmal ölige oder klebrige Rückstände im Glas zurück. Gerade bei Duftkerzen können sich außerdem Duftölreste am Boden oder an den Wänden festsetzen.



Hier hilft warmes Wasser mit etwas Spülmittel. Weiche das Glas kurz ein und reinige es anschließend mit einem weichen Schwamm oder Tuch. Hartnäckige Rückstände lassen sich vorsichtig mit etwas Speiseöl lösen. Danach das Glas nochmals gründlich mit Spülmittel reinigen, damit kein öliger Film zurückbleibt.



Falls sich noch Klebereste vom Etikett auf dem Glas befinden, kannst du diese ebenfalls mit etwas Öl einreiben, kurz einwirken lassen und anschließend abwischen.