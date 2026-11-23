Mit den sinkenden Temperaturen erwartet viele Autofahrer morgens wieder eine unangenehme Überraschung: vereiste Autoscheiben. Doch mit wenigen Zutaten kannst du dir ganz einfach dein eigenes Enteiserspray herstellen und sparst dir das mühsame Kratzen.

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Wenn die Temperaturen unter null Grad sinken, beginnt für Autofahrer jeden Morgen das gleiche Drama: Erst das Auto freischaufeln, dann die Scheiben freikratzen und das alles, bevor der Tag überhaupt richtig begonnen hat. Doch es gibt einen praktischen Trick, der dir diese lästige Arbeit deutlich erleichtern kann.

Der geniale DIY-Enteiser-Spray

Autoscheibe © Getty Images

Für den Enteiser-Spray musst du weder viel Geld ausgeben noch komplizierte Zutaten besorgen. Der entscheidende Bestandteil ist Alkohol. Er senkt den Gefrierpunkt des Wassers und sorgt dafür, dass sich das Eis auf der Windschutzscheibe schneller löst. Die Zutaten:

2 Teile Alkohol: Am besten eignet sich Isopropanol (Reinigungsalkohol ab 70–99 %) oder handelsüblicher Brennspiritus.

Am besten eignet sich Isopropanol (Reinigungsalkohol ab 70–99 %) oder handelsüblicher Brennspiritus. 1 Teil Wasser: Idealerweise destilliertes Wasser, damit keine Kalkflecken auf der Scheibe bleiben.

Idealerweise destilliertes Wasser, damit keine Kalkflecken auf der Scheibe bleiben. 1–2 Tropfen Spülmittel: Das Spülmittel bricht die Oberflächenspannung, sodass sich die Flüssigkeit gleichmäßig als Film verteilt, statt einfach abzuperlen.

Das Spülmittel bricht die Oberflächenspannung, sodass sich die Flüssigkeit gleichmäßig als Film verteilt, statt einfach abzuperlen. 1 leere Sprühflasche:

So geht's:

Alkohol und Wasser im Verhältnis 2:1 in die Flasche füllen Die Tropfen Spülmittel hinzugeben. Flasche verschließen, kurz durchschütteln.

So wendest du es an

Sprühe das Gemisch gleichmäßig auf die vereiste Außenseite der Autoscheibe. Lass es kurz einwirken. Das Eis sollte sich dadurch lösen beziehungsweise deutlich leichter entfernen lassen. Bei besonders dicken Eisschichten hilft ein Eiskratzer zusätzlich. Warum der Trick funktioniert? Alkohol hat einen deutlich niedrigeren Gefrierpunkt als Wasser. Wird er auf eine vereiste Scheibe gesprüht, kann er die Eisschicht lösen und das Entfernen erleichtern.

Diese Fehler solltest du unbedingt vermeiden

Frosty patterns on a completely covered car windscreen © Getty Images

So praktisch der DIY-Trick auch ist: Ein paar Dinge solltest du beachten, damit es kein teures Ärgernis wird.

Niemals heißes Wasser verwenden: Der starke Temperaturunterschied kann Spannungsrisse in der Windschutzscheibe verursachen.



Vorsicht mit Feuer: Spiritus und alkoholhaltige Mischungen sind leicht entzündlich. Von Zigaretten, offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten.



Nicht auf den Lack sprühen: Möglichst gezielt nur die Scheiben behandeln und das Mittel nicht unnötig auf Dichtungen und Kunststoffteile gelangen lassen.



Kindersicher aufbewahren: Die Mischung deutlich beschriften und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.



Nicht in die Scheibenwaschanlage füllen: Verwende dort ausschließlich dafür geeigneten Scheibenfrostschutz.