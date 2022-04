Gewalt, Pyros: Spontan-Demo in Wien eskaliert

Kundgebungsteilnehmer sollen Polizisten gewaltsam attackiert und ein Polizeifahrzeug beschädigt haben.

Wien. Am Mittwoch kam es am späten Nachmittag in Wien-Margareten zu einer Spontankundgebung im Bereich der U-Bahnstation Pilgramgasse. Die ca. 300 überwiegend vermummten Teilnehmer marschierten durch einige Gassen. Dabei wurden auch immer wieder pyrotechnische Gegenstände gezündet, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Im Bereich der Viktor-Christ-Gasse wurde die dortige Polizeiinspektion mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen, wobei es zu Beschädigungen am Gebäude kam. Als zusammengezogene Einsatzkräfte hinzukamen, wurden diese von den Kundgebungsteilnehmern gewaltsam attackiert und ein Polizeifahrzeug wurde beschädigt, berichtet die Polizei.

Die Versammlungsteilnehmer zerstreuten sich und liefen davon. Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie mehrfache Sachbeschädigungen wurden eingeleitet.