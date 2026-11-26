Über 30 Mio. Euro Minus für 2027 geplant - Lederer: "Darauf achten, dass kein Brain Drain eintritt" - Keine Entscheidung zur "Millionenshow" - Pig wird weniger als Weißmann verdienen

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Die Mitglieder des ORF-Stiftungsrats haben sich am Donnerstag zur letzten Sitzung 2026 eingefunden. Dabei wird u.a. das Budget für 2027 beschlossen.

Bekanntlich rechnet der ORF mit einem Minus von rund 37 Mio. Euro für den gesamten Konzern. Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer sprach vor der Sitzung von einer "sehr schmerzhaften Zeit", die für das öffentlich-rechtliche Medienhaus bevorstehe. Man müsse "sehr genau darauf achten, dass kein Brain Drain eintritt".

Hintergrund ist, dass der ORF künftig 93 Mio. Euro pro Jahr weniger zur Verfügung hat, da die Bundesregierung die Kompensation für den Entfall des Vorsteuerabzugs mit dem Umstieg auf den ORF-Beitrag gestrichen hat. "Fast schon überfallsartig" sei das erfolgt, so Lederer. Der ORF will bei Gericht dagegen vorgehen.

Drastische Personaleinsparungen

Um den finanziellen Ausfall von Seiten des Bundes abzufedern, plant der ORF u.a. ein mit 40 Mio. Euro befülltes Sperrkonto, das laut ORF-Gesetz der Abdeckung von Preis- bzw. Kostensteigerungen dient, im kommenden Jahr vollständig aufzulösen. Mittelfristig sind deutliche Personaleinsparungen geplant. So soll eine Reduktion der Angestellten um 350 bis 380 Vollzeitäquivalente bis einschließlich 2029 erfolgen.

Bereits 2028 ist wieder ein ausgeglichenes Ergebnis geplant. Dafür ist allerdings noch ein umfassendes Maßnahmenprogramm erforderlich, das der designierte ORF-Chef Clemens Pig - er übernimmt mit Jahreswechsel von Ingrid Thurnher - im ersten Quartal 2027 festzurren will.

Aus für "Millionenshow" wohl doch nicht fix

Lederer sprach von einem "Rumpfbudget" für 2027. Die neue Geschäftsführung könne dann ihre "Visionen, Vorstellungen, Leuchttürme" für ein neues Programm definieren. Wichtigster Auftrag sei, dass das Publikum den Spardruck möglichst nicht im Programm spürt. Bereits bekannt wurde, dass der ORF Quiz-Sendungen wie "Q1" und "Smart 10" einspart. Auch die "Millionenshow" wackelt gehörig. Lederer hielt am Donnerstag fest, dass noch "keine Entscheidung" getroffen wurde. "Alles wird geprüft."

Künftiges ORF-Direktorenteam verdient "beachtlich" weniger

Einsparungen wird es auch bei den Gehältern des künftigen ORF-Chefs Pig und der in Summe 13 ORF-Direktorinnen und -Direktoren geben. Lederer berichtete aus dem Vergütungsausschuss des ORF-Stiftungsrats, dass Pig willens sei, einen "beachtlichen Teil" weniger zu verdienen als Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Selbiges gelte für das künftige Direktorenteam. Details wollte er nicht nennen. Finale Verhandlungen stehen noch aus.