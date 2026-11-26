Invasive Pflanzen haben heuer in Niederösterreich wieder für Probleme gesorgt. Jetzt wird die Neophytenberatung für Gemeinden verlängert, um die Ausbreitung der Gefährder heimischer Arten einzudämmen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ob an Flussufern, auf Wiesen oder in geschützten Naturräumen: Invasive Pflanzenarten setzen Niederösterreichs Natur immer mehr zu. Sie verdrängen heimische Pflanzen, verändern Lebensräume und erschweren den Erhalt der heimischen Artenvielfalt. Aus diesem Grund setzt das Land die bewährte Neophytenberatung für Gemeinden fort: Zehn Kommunen erhalten fachliche Unterstützung bei der Bekämpfung invasiver Pflanzen. Das Angebot reicht von Informationsveranstaltungen über Vor-Ort-Begehungen bis hin zur Begleitung freiwilliger Helfer. Auch Gemeinden, die bereits Teil des Projekts waren, können weiterhin auf Beratung und Fachwissen zurückgreifen.

Wie hartnäckig die Problematik ist, zeigt sich etwa entlang der Großen und Kleinen Tulln. Dort hat sich der Japanische Staudenknöterich stark ausgebreitet. Selbst im Naturschutzgebiet Mühlau in Hafnerbach tauchte die Pflanze trotz gesetzter Gegenmaßnahmen erneut auf. Mit der Fortsetzung der Beratung sollen Gemeinden besser auf solche Herausforderungen vorbereitet werden. Denn jede erfolgreich bekämpfte invasive Art hilft dabei, Niederösterreichs Natur- und Kulturlandschaften langfristig zu bewahren.

Naturschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) © Büro LR Rosenkranz

"Unsere Wälder, Wiesen und Flusslandschaften sind ein wichtiges Stück Heimat, die es für kommende Generationen zu bewahren gilt. Doch auch dieses Jahr hat gezeigt, dass invasive Pflanzenarten unsere Naturvielfalt gefährden", betont Naturschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ). "Wenn fremde Pflanzen unsere heimischen Arten verdrängen und wertvolle Lebensräume bedrohen, ist Handeln geboten. Und zwar unmittelbar dort, wo unsere Natur die Hilfe braucht", so Rosenkranz weiter.