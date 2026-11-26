Die besten Weihnachtsmärkte Europas für 2026/2027 stehen fest. Doch ausgerechnet die Advent-Metropole Wien sucht man in den Top-Destinationen vergeblich. Stattdessen schnappt sich eine völlig überraschende Stadt den begehrten Spitzenplatz.

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Für viele ist die Vorweihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres. Doch wo kommt in Europa besonders festliche Stimmung auf? Dieser Frage ist die Tourismusplattform European Best Destinations nachgegangen. Dafür ließ sie Reisende aus aller Welt abstimmen und ermittelte die schönsten Weihnachtsmärkte Europas. Das Ergebnis: ein internationales Kopf-an-Kopf-Rennen mit fast 1,9 Millionen Stimmen aus 176 Ländern.

Die schönsten Weihnachtsmärkte Europas 2026/2027

Platz 1: Craiova, Rumänien

Craiova, Rumänien © Getty Images

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet die rumänische Stadt Craiova zum großen Weihnachtsstar Europas wird? Craiova im Südwesten Rumäniens ist allerdings längst kein Geheimtipp mehr. Die Stadt konnte den Wettbewerb bereits zweimal gewinnen und erreichte fünfmal einen Podestplatz. Für die Saison 2026/2027 verwandelt sich das Stadtzentrum in eine gigantische Weihnachtswelt, die mit mehr als zwei Millionen Lichtern zum Staunen einlädt. Der Markt ist noch bis zum 3. Jänner 2027 geöffnet.

Platz 2: Riga, Lettland

Riga, Lettland © Getty Images

Die lettische Hauptstadt Riga landet auf dem zweiten Platz. Die Stadt bietet eine Weihnachtskulisse, wie sie romantischer kaum sein könnte: Historische Gassen, mittelalterliche Gebäude, festlich beleuchtete Plätze und traditionelle Holzhütten verwandeln die Altstadt in ein Winter-Wunderland. Besonders stimmungsvoll ist der Weihnachtsmarkt am Domplatz im Herzen der UNESCO-geschützten Altstadt. Zwischen den Marktständen finden Besucher wärmende Getränke, regionale Köstlichkeiten, handgefertigte Dekorationen und traditionelles Kunsthandwerk.

Platz 3: Sofia, Bulgarien

Sofia, Bulgarien © Getty Images

Bulgariens Hauptstadt Sofia schafft es auf den dritten Rang. Damit liegt die Stadt nur knapp hinter Riga und zeigt, dass auch der Balkan bei internationalen Weihnachtsreisen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Sofia bietet gleich mehrere weihnachtliche Anziehungspunkte. Besonders beliebt ist der Weihnachtsmarkt vor dem Nationalen Kulturpalast. Dort erwarten die Besucher mehr als 90 Aussteller, zahlreiche kulinarische Angebote und eine große Eislaufbahn. Auch der traditionelle deutsche Weihnachtsmarkt im Stadtgarten gehört zu den beliebten Treffpunkten der Adventzeit und besteht bereits seit vielen Jahren.

Platz 4: Wonderland Lisboa, Portugal

Wonderland Lisboa, Portugal © Getty Images

Wonderland Lisboa landet auf dem vierten Platz. Wer bei einem Weihnachtsmarkt an Schnee, Kälte und dicke Wintermäntel denkt, wird in Lissabon überrascht. Hier findet das Weihnachtsvergnügen bei vergleichsweise milden Temperaturen statt. Wonderland Lisboa verwandelt den Parque Eduardo VII in eine große weihnachtliche Erlebniswelt und feiert 2026 bereits seine elfte Ausgabe. Das Motto "The Roots of Christmas" verbindet portugiesische Traditionen mit Unterhaltung, Kunsthandwerk und kulinarischen Erlebnissen.

Platz 5: Asti, Govone und San Damiano d’Asti, Italien

Asti, Govone und San Damiano d’Asti, Italien © Getty Images

Der fünfte Platz geht nach Italien, genauer gesagt in die malerische Region Piemont. Asti, Govone und San Damiano d’Asti bilden gemeinsam das Weihnachtsprojekt "Il Magico Paese di Natale", das 2026 sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Das Besondere: Hier erwartet die Besucher nicht nur ein einzelner Markt, sondern ein ganzes Netz unterschiedlicher Weihnachtswelten, die sich über mehrere historische Orte verteilen. Eingebettet in die reizvolle Landschaft der Langhe, des Roero und des Monferrato verbindet das Projekt italienische Weihnachtsromantik mit regionaler Kultur und kulinarischen Genüssen.

Wien geht leer aus, Graz schafft es auf Platz 15

Wien zählt international zu den bekanntesten Weihnachtsdestinationen. Doch auf der Rangliste von European Best Destinations sucht man es vergeblich. Weder der berühmte Christkindlmarkt vor dem Rathaus noch die Weihnachtsmärkte vor Schloss Schönbrunn, dem Belvedere oder am Stephansplatz finden sich im veröffentlichten Ranking wieder.

Doch ganz ohne österreichische Beteiligung ist das Ergebnis nicht: Graz erreicht Platz 15 und ist damit Österreichs bestplatzierte Destination. Graz punktet mit einer ganz besonderen Mischung aus historischem Ambiente, romantischen Gassen und mehreren fußläufig erreichbaren Adventmärkten.

Die Top 10 der besten Weihnachtsmärkte Europas (2026/2027) im Überblick