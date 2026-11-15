Hallstatt lockt dieses Jahr zum Salz-Abenteuer und Adventmarkt

Hoch über dem Hallstättersee führt eine Reise tief in den Berg: Die Salzwelten Hallstatt verbinden jahrtausendealte Geschichte mit eindrucksvollen Ausblicken und neuen Erlebnissen. Einmalig! Am 8. Dezember findet der Christkindlmarkt statt.

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Salz gehört zum Alltag. Wie viel Geschichte in einem einzigen Körnchen steckt, erschließt sich jedoch erst dort, wo es seit Jahrtausenden gewonnen wird. In Hallstatt hat das weiße Gold eine ganze Region geprägt. Wir besuchen die Salzwelten im Herbst und entdecken hinter der berühmten Seekulisse eine Welt, die weit in die Vergangenheit führt.

Hallstatt vom Skywalk aus © Harald E. Meyer

Mit Seeblick auf den Salzberg

Schon die Auffahrt stimmt auf den Ausflug ein. Die neue Panorama-Salzbergbahn eröffnet den Blick auf den Hallstättersee und die umliegenden Berge. Oben angekommen, zieht uns der Skywalk an: Unter uns liegen Hallstatts Dächer, dahinter breitet sich die UNESCO-Welterbelandschaft aus. Ein Panorama, für das man sich Zeit nehmen sollte.

Anschließend spazieren wir rund 20 Minuten zum Knappenhaus, dem Ausgangspunkt der Führung. Der Weg führt vorbei an einem begehbaren Schaugrab, dem Gedenkbrunnen und der Barbarakapelle. Erste Begegnungen mit einer Geschichte, die hier nicht erst am Stolleneingang beginnt.

Die neue Bergstation der Bergbahn © Harald E. Meyer

7.000 Jahre Salzgeschichte

Die Anfänge der Salzgewinnung reichen mehr als 7.000 Jahre zurück. Schon in der Jungsteinzeit wussten Menschen den kostbaren Rohstoff zu nutzen; in der Bronzezeit entwickelte sich ein organisierter Bergbau. Werkzeuge und andere erhaltene Fundstücke erzählen von erstaunlichem Wissen, aber auch von harter körperlicher Arbeit. Der Salzhandel schuf Wohlstand und neue Berufe. Auf der Traun gelangte das begehrte Gut in andere Orte, Salzschiffer und Traunreiter sicherten den Transport. Später verbanden Soleleitungen Abbau und Verarbeitung. So reicht die Geschichte des Hallstätter Salzes weit über den Ort hinaus.

Im Salzbergwerk © Harald E. Meyer

Johannes erklärt die Geschichte des Bergbaus © Harald E. Meyer

Unter Tage mit Johannes

Im Knappenhaus schlüpfen wir in Schutzkleidung. Festes Schuhwerk und eine warme Jacke sind ratsam: Im Berg herrschen ganzjährig rund acht Grad. Den Führungstermin sollte man vorab buchen und ausreichend Zeit für Auffahrt und Fußweg einplanen.

Unser Guide Johannes begleitet uns rund 90 Minuten durch das älteste Salzbergwerk der Welt. Er erklärt die Entstehung der Lagerstätten und erzählt vom Leben der Bergleute. Multimediale Präsentationen machen die gewaltigen Zeiträume anschaulich. Zwischen Stollen und historischen Spuren wächst die Vorstellung davon, unter welchen Mühen frühere Generationen dem Berg seinen Schatz abrangen.

Ein besonderer Schatz wartet mit der ältesten erhaltenen Holztreppe Europas. Mehr als 3.000 Jahre überdauerte sie im salzhaltigen Berg.

Mit Schwung zurück ans Tageslicht

Dass Geschichte auch vergnüglich sein kann, beweisen die beiden Bergmannsrutschen. Wir wagen die Abfahrt und bringen es auf 29,6 km/h. Das Erinnerungsfoto hält Tempo und Gesichtsausdruck fest. Dazu kommt die Verkostung handgeschöpfter Salzflocken und die Fahrt mit dem Grubenhunt hinaus ins Tageslicht.

Zurück an der Bergstation bleibt Zeit für eine Stärkung im Salzwelten-Bistro. Im Shop wählen wir einige salzige Mitbringsel aus. Nach diesem Besuch haben sie eine andere Bedeutung: Sie erinnern an Menschen, deren Arbeit eine Region formte, und an einen Ort, an dem alpine Landschaft und Kulturgeschichte eindrucksvoll zusammenfinden. Ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.

Adventstimmung im Herzen von Hallstatt. © Getty Images

Adventzauber am Hallstätter Marktplatz

Wenn der Marktplatz im Lichterglanz erstrahlt, zeigt sich Hallstatt von seiner adventlichen Seite. Am 8. Dezember 2026 lädt der Christkindlmarkt von 10 bis 18 Uhr zum Genießen und Stöbern ein. Handwerk und Kunsthandwerk, musikalische Unterhaltung sowie Schmankerl prägen das Programm. Kekse, Glühwein und Punsch sorgen für Genussmomente. Ein großer beleuchteter Christbaum und die dreidimensionale Krippe der HTBLA Hallstatt stimmen auf Weihnachten ein. Der Eintritt am Markt im Welterbeort ist frei.

Salzwelten Hallstatt: Infos für den Besuch Tickets: Das Kombiticket für Bergwerksführung und Berg- und Talfahrt kostet für Erwachsene 49 Euro, für Kinder von 4 bis 15 Jahren 23 Euro. Der Bergwerksbesuch ist ab vier Jahren möglich. Führungstermine am besten vorab online buchen. Zeitplanung: Für den gesamten Besuch mindestens drei bis vier Stunden einplanen. Die Führung dauert rund 90 Minuten. Empfohlen wird, bereits 45 Minuten vor Führungsbeginn an der Talstation zu sein. Ausrüstung: Festes Schuhwerk und warme Kleidung mitnehmen. Unter Tage herrschen ganzjährig etwa acht Grad. Anreise: Salzwelten Hallstatt, Salzbergstraße 21, 4830 Hallstatt. Es gibt keine eigenen Besucherparkplätze; bei Anreise mit dem Auto ausreichend Zeit für die Parkplatzsuche berücksichtigen.

Text von Harald E. Meyer