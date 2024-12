Perspektive: Gerda Rogers verrät, ob 2025 ein Glücksjahr für Ihr Sternzeichen wird

Star-Astrologin Gerda Rogers wirft einen Blick in die Sterne und gibt Ihnen exklusive Einblicke, welche kosmischen Tendenzen 2025 auf Sie warten. Finden Sie heraus, ob die Sterne im kommenden Jahr Erfolg, Liebe oder spannende Wendungen für Sie bereithalten.

Widder (21. März – 20. April)

Bringen Sie in diesem Jahr Ihre Schäfchen ins Trockene und sichern Sie sich nachhaltig ab. Saturn zeigt Ihnen, worauf es ankommt.

Vom 7. Jänner bis Mitte 18. April könnte es unter dem Krebs-Mars, der Sie auf eine enorme Geduldsprobe stellt, ziemlich mühsam und turbulent werden. Seien Sie da in jeder Hinsicht vorsichtiger. Auch in Sachen Liebe. Geben Sie sich keinesfalls kämpferisch, das ist nicht nur vergebene Mühe, sondern auch riskant. Venus ist Ihnen zwar von Anfang Februar bis Ende März sehr gewogen, aber Sie laufen in dieser Phase eher Gefahr, sich entweder in etwas zu verrennen, das Ihnen letztlich nicht guttut oder eine bewährte Beziehung infrage zu stellen und sich - von welcher Seite auch immer - jede Menge Probleme einzuhandeln. Schauen Sie in diesen Wochen auch besser auf Ihre Gesundheit und nehmen Sie den Fuß vom Gaspedal! Sie könnten schneller auf Kollisionskurs geraten, als Sie ahnen. Umso besser läuft es dann von Mitte April bis Mitte Juni. Sowohl beruflich als auch privat. Schauen Sie sich aber die Themen dieses Sommers genau an, denn Saturn wandert zwischen Ende Mai und Anfang September erstmals in Ihr Zeichen und kündigt da wohl schon die Aufgaben an, mit denen er Sie ab Februar 2026 bis April 2028 konfrontieren wird. Er zeigt ja Schwachstellen und Fehlentwicklungen schonungslos an und daher sollten Sie die Zeit von September bis Jänner 2026 intensiv nutzen, um notwendige Kurskorrekturen vorzunehmen, sich aus allem zu lösen, das nicht wirklich funktioniert, Probleme, die Sie bisher anstehen ließen – egal ob in Ihrem Liebesleben, beruflich und finanziell oder auch gesundheitlich – einer vernünftigen und soliden Lösung zuzuführen und sich möglichst nachhaltig abzusichern. Wirtschaftlich bieten Ihnen die Sterne dafür bis Mitte September und im Dezember beste Voraussetzungen, in Sachen Liebe und Beziehungen von Ende Oktober bis Mitte Dezember. Wenn Sie diese Chancen nicht nutzen, könnte Ihnen der herausfordernde Steinbock-Mars zum Jahresausklang einen Strich durch so manche Rechnung machen. Da Ihnen Venus noch bis zum Heiligen Abend und Merkur sogar noch bis zum Jahreswechsel sehr gewogen sind, sollten Sie besser auf andere hören und keinesfalls bockig oder trotzig agieren.

Stier (21. April – 20. Mai)

Willkommen in Ihrem Venus-Jahr! Seien Sie sicher, dass Ihre Anstrengungen belohnt werden und Sie das Leben auch richtig genießen dürfen!

Die ersten Monate des neuen Jahres markieren eine gute Aufräum-, Regenerations- und Sondierungsphase. Unter dem freundlichen Krebs-Mond dürfen Sie es zwischen dem 7.1. und dem 18.4. endlich einmal etwas gemächlicher angehen, wobei Sie die Zeit bis zum 23.2. speziell dafür nutzen sollten, Ihre Pläne Zielsetzungen und Strategien – egal ob auf der beruflichen oder privaten Ebene - noch einmal einer gründlichen Revision zu unterziehen und noch die eine oder andere Kurskorrektur vorzunehmen. Nicht zuletzt auch im Hinblick auf Ihre Lebensführung insgesamt, denn es sind auch ideale Wochen für eine Umstellung zu einer gesünderen Lebensweise. Dann kämen Sie bestimmt auch mit dem großen Stress unter dem Löwe-Mars vom 19.4. bis 17.6. viel besser zurecht. In dieser Phase wäre es auch sinnvoll, einen wirklich erholsamen Urlaub einzulegen, um sich nicht zu übernehmen. Gleiches gilt auch für die Wochen vom 23.9. bis 4.11., denn da wartet die Mars-Opposition wieder mit großen Herausforderungen auf. Mit umso besserer Energie versorgt Sie Mars zwischen Mitte Juni und Anfang August und dann noch einmal zum Jahresende hin. Da haben Sie den perfekten Rückenwind für neue Initiativen und Vorhaben, oder um Dinge, die sich bis dahin noch schwierig gestaltet haben, endlich konsequent durchzuziehen. Für die Liebe schaut es von Anfang Juni bis Anfang Juli und von Mitte September bis Mitte Oktober sowie zum Jahresende am besten aus. Letzteres ist insofern wichtig, als Venus im November in Beziehungsfragen für Verunsicherung sorgen könnte. Also keine Kurzschlüsse! Einfach kühlen Kopf bewahren und abwarten! Zu Weihnachten wird alles wieder gut. Eine wirtschaftlich solide Basis können Sie sich schon im Jänner schaffen. Diesbezüglich besonders erfolgversprechende Voraussetzungen bieten Ihnen auch der Mai und der September. Einen genussreichen Urlaub treten Sie am besten zwischen der zweiten August- und der dritten Septemberwoche an. Nehmen Sie sich überhaupt viel mehr Zeit, um Schönes und Angenehmes zu genießen, denn dafür sind Sie als Venus-Zeichen in diesem Venus-Jahr prädestiniert.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Immer langsam mit den jungen Pferden! Saturn fordert Sie immer noch auf, sehr geduldig an notwendigen Veränderungen zu arbeiten.

Sie sind auch in diesem Jahr noch mit saturnischen Herausforderungen konfrontiert. Schauen Sie sich genau an, was nicht mehr wirklich funktioniert und arbeiten Sie weiterhin daran, sich wohl überlegt, gut abgesichert und vorsichtig aus alten, überholten Strukturen zu lösen bzw. die nötigen Korrekturen mit aller gebotenen Sorgfalt vorzunehmen. Gleich das Kind mit dem Bad auszuschütten ist sicher keine gute Idee, denn Saturn begleitet Sie insgesamt noch bis in den Jänner 2026. Erst danach können Veränderungen oder Neustarts so greifen, wie Sie sich das vorstellen. Für eine gewisse Erleichterung sorgt der freundliche Jupiter noch bis Anfang Juni. Nutzen Sie diese Unterstützung mit Verstand, lassen Sie sich dadurch aber nicht zu Leichtfertigkeit und zu riskanten Aktionen verleiten! Immerhin ist Jupiter auch ein großer Verführer, der aber letztlich die strengen saturnischen Regeln und Beschränkungen auch zur Kenntnis nehmen muss. Dass Ihnen Saturn eine kleine Atempause gönnt, werden Sie im Sommer merken, speziell im August. Da geht es plötzlich wieder zügig dahin. Lassen Sie sich von der kurzen Abwesenheit des großen Prüfers aber nicht blenden und vermeiden Sie Voreiligkeiten! Denn von September bis Jänner 2026 kehrt Saturn wieder ins Zeichen Fische zurück und steht dann noch einmal in blockierender Spannung zu Ihrer Zwillinge-Sonne. Vor allem unter der Mars-Opposition zwischen 5.11. und 15.12. ist neuerlich besondere Vorsicht in jeder Hinsicht geboten. Nehmen Sie dann noch einmal bewusst den Fuß vom Gaspedal und lassen Sie sich in entscheidenden Fragen noch viel mehr Bedenkzeit. Auf wirtschaftliche und berufliche Risiken sollten Sie sich in dieser Zeit ebenso wenig einlassen wie auf emotional gesteuerte, unvernünftige Entscheidungen in der Liebe und in Beziehungsfragen. Am besten halten Sie in beiderlei Hinsicht noch bis Ende des Jahres still, denn dann sorgen Mars, Venus und Merkur wieder für klare und gesicherte Strukturen und das Primat der Vernunft. Dann wird es definitiv Zeit, aufzuräumen und Ordnung zu schaffen, damit Sie ab Februar 2026 ungehindert durchstarten können.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Nutzen Sie die erfolgversprechenden Phasen dieses Jahres gut, um sich privat, beruflich und gesundheitlich nachhaltig abzusichern.

Sie starten mit großer Energie und Entschlossenheit ins neue Jahr. Mars steht vom 7.1. bis 18.4. in Ihrem Zeichen und verleiht Ihnen enormen Rückenwind. Gleichzeitig wird er Sie aber auch mit großen Herausforderungen konfrontieren, sodass Sie gut aufpassen sollten, dass es des Guten nicht zu viel wird und Sie sich letztlich mit Ihrem Einsatz und Ihrem Pensum übernehmen. Es kommt mehr denn je auf das richtige Maß an. Gut wäre es, in dieser Zeit auch eine kleine Regenerationsphase in Form eines erholsamen Urlaubs einzubauen. Am besten in den Wochen unter dem rückläufigen Mars bis 23.2. Da ist es ohnehin wichtig, sich erst mal auf Fehler aus der Vergangenheit zurückzubesinnen, um diese nicht zu wiederholen. Dann dürfen Sie sich ab Mitte April endlich auf Ihren Lorbeeren ausruhen und sich für das Erreichte auch feiern lassen. Ab der zweiten Juni-Woche wird dann der freundliche und positive Veränderungen fördernde Jupiter für ein ganzes Jahr – so lange steht er in Ihrem Zeichen - zu Ihrem stärksten Verbündeten. Nutzen Sie seine Gunst, um Ihre Schäfchen noch heuer ins Trockene zu bringen, denn ab dem nächsten Jahr müssen Sie auf saturnische Herausforderungen gefasst sein, die sich ansatzweise schon im Sommer zeigen könnten, denn da wandert Saturn erstmals für zweieinhalb Monate ins Zeichen Widder und damit in ein spannungsgeladenes und blockierendes Quadrat zu Ihrer Krebs-Sonne. Schauen Sie sich in dieser Zeit – vom 26.5. bis 1.9. ganz genau an, um welche Themen es geht, denn dies kommen dann definitiv ab Februar 2026 aufs Tapet. Dann ist es wichtig, gut auf die dann rund zwei Jahre dauernde saturnische Prüfung vorbereitet zu sein. Um sich in beruflichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten nachhaltig abzusichern, sind Juni und Oktober die besten Monate. Auch die Zeit zwischen 20.11. 11.12. bietet dafür gute Voraussetzungen. Für Beziehungsfragen sind April, August und der November die besten Monate. Speziell im August sollten Sie darauf bedacht sein, bewährten privaten Zusammenhalt zu stärken und sich nicht von möglichen Strohfeuern, wie etwa einem Urlaubsflirt, blenden lassen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Auch wenn es phasenweise anstrengend wird: Berufliche Erfolge und Liebesglück lassen die Lebensfreude sicher nicht zu kurz kommen.

Dieses Venus-Jahr ist vor allem Ihrem Privatleben ganz besonders gewogen und lädt Sie zum Genießen ein. Freuen Sie sich auf ein schönes Liebesjahr, in dem nicht nur Ihre erotischen Ambitionen, sondern auch Ihr Familiensinn auf ihre Rechnung kommen. Auch die Lebensfreude insgesamt kommt sicher nicht zu kurz. Speziell im Februar und März, im Mai, im September und im Advent. Besonders viel Energie haben Sie zunächst zwischen Mitte April und Mitte Juni, denn so lange steht Mars in Ihrem Zeichen. Mit so viel Rückenwind kann es allerdings auch sehr stressig werden. Übertreiben Sie es also nicht und muten Sie Ihrem Herzen und Ihrem Kreislauf nicht zu viel Ehrgeiz zu. Legen Sie da unbedingt auch ein paar Erholungstage ein. In Sachen Liebe ist vom 7.6. bis 4.7. Vorsicht geboten. Da sollten Sie sehr gut darauf achten, keine Grenzen zu überschreiten, etwa mit unbedachten Flirts, die Sie in Schwierigkeiten bringen könnten. Für allfälligen Frust oder Kummer werden Sie aber von 26.8. bis 19.9. umso reicher entschädigt. Vom 23.9. bis 4.11. stehen Sie unter einem herausfordernden Mars-Quadrat. Da sollten Sie unbedingt etwas kürzertreten und auch beim Sport und im Straßenverkehr vorsichtiger sein. Danach strotzen Sie wieder richtig vor Energie und das gleich bis Mitte Dezember. Das ist im Übrigen auch eine der besten Phasen, um Ihren beruflichen und finanziellen Interessen zum Durchbruch zu verhelfen. Allerdings mit einer kleinen Zäsur zwischen 20.11. und 11.12. Da sollten Sie lieber strategisch clever taktieren, statt sich in unnötige Kämpfe und Aufregungen zu verstricken, auch wenn Mars Ihren Ehrgeiz und Ihre Entschlossenheit wieder enorm anstachelt. Lassen Sie da Ihre beruflichen Ambitionen lieber ein bisschen ruhen und nehmen Sie sich dafür mehr Zeit für Ihr Liebesleben, das zwischen 1.12. und 24.12. von Venus sehr förderlich aspektiert wird. Ab dem 12.12. bleibt Ihnen noch genügend Zeit, um alles, was Sie sich vorgenommen haben, erfolgreich abzuschließen. Freuen Sie sich daher auf eine in jeder Hinsicht beglückende Vorweihnachtszeit und somit auf einen besonders schönen Jahresausklang!

Jungfrau (24. August – 23. September)

Saturn gewährt Ihnen im Sommer eine Atempause. Davor und danach heißt es aber, konsequent an weiteren Kurskorrekturen zu arbeiten.

Damit Sie sich als Pragmatikerin gleich darauf einstellen können: Saturn macht es Ihnen auch in diesem Jahr nicht gerade leicht. Zum Ausgleich die guten Nachrichten: Im Sommer dürfen Sie aufatmen, denn da zieht sich Saturn vorübergehend zurück. Und: Mit Ende des Jahres ist diese herausfordernde Phase, die Ihnen noch mehr Disziplin als Ihnen ohnehin schon zu eigen ist, abverlangt definitiv ausgestanden. Dann dürfen Sie endlich anfangen, komplett neu durchzustarten. Saturn waltet zwar noch bis Ende Jänner 2026 seines strengen Amtes, aber ab Mitte Dezember ist Ihnen Mars bereits sehr gewogen (zudem auch Venus ab Weihnachten), sodass Sie die letzten kleinen Hürden mit Bravour nehmen werden. Vorher stehen aber noch einige wichtige Bereinigungen an – beruflich vor allem von Anfang Februar bis Anfang März, abermals von Ende März bis Mitte April, sowie Anfang Juni, von Anfang bis Mitte September und schließlich von Ende Oktober bis 19.11. und ab Mitte Dezember. In all diesen Phasen ist sehr umsichtiges und vorausschauendes Handeln gefordert. In der Liebe kann es schon im Jänner und im April wieder sehr turbulent werden, vom 20.9. bis 13.10. und abschließend noch einmal in den drei Wochen vor Weihnachten. Auch da sollten Sie nichts überstürzen, sondern sich lieber an der eigenen Nase nehmen und erst mal über Ihre Haltung und Ihr Verhalten nachdenken. Dann kann ab Ende des Jahres, und zwar genau ab dem Heiligen Abend, alles wieder gut werden. Einen ersten Vorgeschmack auf den Lohn für all die Mühe bringen Ihnen – wie schon gesagt – der Sommer, speziell zwischen dem 18.6. und 6.8. Da könnten Ihnen bereits entscheidende Durchbrüche gelingen. Ruhen Sie sich aber keinesfalls auf diesen Etappenerfolgen aus und arbeiten Sie im Herbst gewissenhaft an der nachhaltigen Absicherung des Erreichten. Natürlich sollte man unter Saturn auch mit seinen Energien vernünftig haushalten und gut auf seine Gesundheit achten. Etwa mit einer Umstellung Ihrer Lebensgewohnheiten: Gute Voraussetzungen dafür bieten Ihnen die Wochen vom 7.1. bis 18.4. sowie der Oktober und die letzten zwei Wochen des Jahres.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Jupiter fördert bis Anfang Juni Ihre Ambitionen. Seien Sie dennoch auf Herausforderungen gefasst und sichern Sie sich nachhaltig ab!

Auch wenn Jupiter Sie ermutigt und antreibt, sollten Sie Ihr Tempo trotzdem bis Mitte April lieber etwas drosseln und sich auch nicht kämpferisch geben. Unter dem aggressiven Krebs-Mars zwischen 7.1. und 18.4.müssen Sie auf große Herausforderungen gefasst sein, insbesondere auf Verzögerungen und Hindernisse für Ihre Vorhaben. Wahrscheinlich werden Sie den einen oder anderen Schritt zurückgehen und auch zu Abstrichen bereit sein müssen. Erhöhte finanzielle Vorsicht ist vor allem vom 5.2. bis 27.3. geboten. Sie sollten aber auch insgesamt viel vorsichtiger sein, auch im Hinblick auf Ihre Gesundheit und Ihren Energiehaushalt. Nehmen Sie den Fuß vom Gas, um nicht auf Kollisionskurs zu geraten und gönnen Sie sich mehr Pausen, andernfalls laufen Sie wirklich Gefahr, sich zu überfordern. Von Mitte April bis 17.6. entspannt sich die Lage spürbar. Da kommen auch wieder viel mehr Zuversicht und Lebensfreude auf. Allerdings klopft von Juni bis Ende August auch Saturn erstmals an. Sehen Sie sich die Themen und Fragen, die er aufwirft, ganz genau an, denn genau damit werden Sie unter der Saturn-Opposition in den folgenden zwei Jahren konfrontiert. Es wäre daher klug, noch heuer die notwendigen Korrekturen vorzunehmen, um sich nachhaltig für alle Eventualitäten abzusichern. Lassen Sie los, was nicht auf soliden Fundamenten steht! Über enorm viel Energie verfügen Sie im August und September. Da können Sie sicher einiges bewegen. Tun Sie es aber wohlüberlegt und nicht impulsiv, denn im August sieht Ihnen Saturn genau auf die Finger und warnt vor allem, das nicht den Geboten der Vernunft gehorcht. Überlegen Sie daher ganz genau, was langfristig wirklich vernünftig und nachhaltig ist, sowohl in Sachen Liebe als auch wirtschaftlich und beruflich. Lassen Sie sich keinesfalls von Emotionen leiten und vermeiden Sie impulsive Aktionen! Die besten Phasen für Ihre wirtschaftlichen und beruflichen Ambitionen zeigen sich vom 29.1. bis 4.2., vom 27.5. bis 8.6. und vom 19.9. bis 6.10. Für gute und solide Entscheidungen in Sachen Liebe und Partnerschaft ist die Zeit vom 14.10. bis 6.11. ideal.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Nach einem hervorragenden Start nimmt Sie Jupiter ab Juni unter seine Fittiche und trägt Sie dahin, wo Sie schon immer hinwollten.

Keine Bange, wenn Sie bis zu den Heiligen Drei Königen noch nicht in die Gänge kommen. Dieser erste Eindruck täuscht, denn Sie dürfen sich auf einen fulminanten Start in das neue Jahr freuen, der sich vom 7.1. bis 18.4. erstreckt. Da verleiht Ihnen Mars einen enormen Energie- und Motivationsschub, der Ihnen beste Voraussetzungen bietet, um in jeder Hinsicht zügig voranzukommen. Beruflich sollten Sie aber nichts überstürzen, sondern sich noch bis Mitte Februar gedulden. Dann lassen sich Ihre Pläne viel einfacher realisieren. In der Liebe sind Sie schon im Jänner ein Shooting-Star und dieser erfreuliche Trend setzt sich insgesamt bis Anfang Juni fort. Beste Voraussetzungen also, um auch mal endgültig „ja“ zu sagen. Geben Sie sich nur unter dem Mars-Quadrat zwischen Mitte April und Mitte Juni nicht zu kämpferisch, das kostet nur unnötig Kraft! Schon ab dem 10.Juni dürfen Sie auf die Unterstützung Jupiters zählen, der von da an ein ganzes Jahr lang zum großen Förderer Ihrer Vorhaben und Veränderungswünsche wird. Das nächste Liebeshoch erwartet Sie bereits im August. Da lassen Venus und Jupiter Ihr Herz bestimmt wieder höherschlagen – und sei es auch nur bei einem besonders heißen Urlaubsflirt. Eine Fortsetzung Ihres beruflichen Erfolgslaufes kündigt sich für den Juni (9.6.-26.6.) an: Beste Voraussetzungen, um sich für neue Aufgaben zu bewerben, für Karrieresprünge, Studienabschlüsse oder den Schritt in die Selbständigkeit. Diesbezüglich trägt auch der Oktober sehr schöne Früchte. Krönende Abschlüsse Ihres Erfolgslaufes kündigen sich schließlich für die Wochen vom 20.11. bis 11.12. an. Der November beschert Ihnen außerdem ein weiteres – und dank Jupiter – besonders beglückendes Liebeshoch. Wer sich bis jetzt noch nicht zur ultimativen Hingabe an einen Partner entschlossen hat, darf das jetzt getrost tun. Es ist ein hervorragender Zeitpunkt, um in Beziehungsfragen Nägel mit Köpfen zu machen. Alles in allem bringt Ihnen dieses Jahr beste Voraussetzungen, um Veränderungen vorzunehmen, die Sie sich schon lange wünschen und auch, um Ihren Aktionsradius deutlich auszuweiten.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Ein immer noch mühsames Saturnjahr, das Sie aber bereits im Sommer und zum Jahresende mit ersten Etappensiegen belohnen könnte.

Saturn schaut Ihnen auch in diesem Jahr genau auf die Finger, sodass Sie noch immer angehalten sind, sich jeden Schritt sehr genau zu überlegen, nichts zu überstürzen und kein Risiko einzugehen. Weder beruflich noch privat. Von Ende Mai bis Ende August zieht sich Saturn zwar vorübergehend zurück und wird in dieser Zeit sogar zum Förderer und Stabilisator Ihrer Ambitionen. Bleiben Sie aber – den Geboten Saturns entsprechend – realistisch und setzen Sie sich selbst vernünftige Grenzen, zumal Mars von Mitte Juni bis Anfang August zur Vorsicht mahnt. Eine gute Phase allemal, um einen ausgiebigen Erholungsurlaub anzutreten und Ihre Batterien für das anstrengende saturnische Finale von September bis zum Jänner des Folgejahres wieder voll aufzuladen. Bleiben Sie trotzdem im Herbst beim halbierten Tempo und nehmen Sie sich auch da genügend Zeit, um sich immer wieder zu regenerieren und zu stärken. Rückhalt in der Liebe finden Sie vor allem von Anfang Februar bis Ende März, im Mai, von Ende August bis Mitte September und im Dezember. Auch in dieser Hinsicht sollten Sie aber auf der sicheren Seite bleiben und sich von verführerischen Flirts nicht blenden lassen. Auch Singles sollten mit Ihren Erwartungen noch sehr vorsichtig sein, sonst droht zwischen Ende September und Mitte Oktober wieder einmal Katzenjammer. Statt anderen Schuld zuzuweisen, sollten Sie lieber die eigene Haltung selbstkritisch hinterfragen und endlich die richtigen Schlüsse aus alten Fehlern und sich wiederholenden Mustern ziehen. Vielleicht klappt es ja schon im Dezember, sofern sich dann endlich die Vernunft durchsetzt, denn Venus und Mars sind Ihnen dann durchaus sehr gewogen. Beruflich kündigen sich ebenfalls Chancen auf entscheidende Durchbrüche für November und Dezember an. Und auch in dieser Hinsicht wird es schließlich darauf ankommen, dass Sie sich nicht mit Eintagsfliegen zufriedengeben, sondern dann auch konsequent dranbleiben, auch wenn es ab Mitte Dezember wieder etwas mühsamer wird. Ihren Realitätssinn zu schärfen, ist die Lernaufgabe dieses Jahres, die anno 2026 zu einer tollen Ernte führen könnte.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Es könnte ziemlich anstrengend werden. Schalten Sie also lieber ein bisschen zurück und bauen Sie auf Sicherheit und Kontinuität!

Gut, dass Sie über so große Ausdauer und ein zähes Naturell verfügen, denn die Mars-Opposition könnte Ihnen vom 7.1. bis Mitte April einiges abverlangen. Da stehen – vor allem im Februar und März - sicher auch noch große Kurskorrekturen an, die sehr viel Geduld und einen kühlen Kopf verlangen. Auf Konfrontationskurs sollten Sie da nicht gehen, damit würden Sie sich nur sinnlos aufreiben. Sie fahren sicher besser, wenn Sie geduldig taktieren, statt zu streiten und zu kämpfen. Achten Sie auf jeden Fall besser auf Ihren Energiehaushalt und gehen Sie kein gesundheitliches Risiko ein! Seien Sie vorsichtig und gönnen Sie sich zwischendurch immer wieder Auszeiten und Ruhephasen! Die Mühe wird sich aber letztlich lohnen, sowohl beruflich als auch privat. Der Mai wird definitiv ein beruflicher und wirtschaftlicher Erfolgsmonat für Sie und im Juni blüht auch die Liebe auf. Noch besser läuft es für Sie zwischen Mitte Juni und Anfang August, denn da verleiht Ihnen Mars tollen Rückenwind, sodass es in dieser Zeit mit Ihren Vorhaben und Aktivitäten endlich zügig vorangeht. Schauen Sie sich aber in diesem Sommer auch die Problemzonen ganz genau an, denn auf die weist Sie Ihr strenger Herrscher Saturn jetzt erstmals hin. An deren Beseitigung gilt es auch ernsthaft zu arbeiten, denn mit genau dieser herausfordernden Aufgabe wird Sie Saturn dann ab Jänner 2026 rund zwei Jahre lang betrauen. Diesbezüglich wäre es klug, etwas selbstkritischer zu werden und vor der eigenen Türe zu kehren, statt Schuld bei anderen zu suchen – speziell im August und September. Unter dem anstrengenden Waage-Mars sollten Sie sich auch wieder mehr Ruhe gönnen und viel besser auf das rechte Maß und Ihr inneres Gleichgewicht achten. Ihre Liebessterne strahlen im Juni, im Oktober und zum Jahresende am hellsten. Im Zweifelsfall sollte bei all Ihren Überlegungen Kontinuität Vorrang haben, um alle Fundamente Ihres Lebens – Job, Liebe und Gesundheit - nachhaltig zu festigen und damit in jeder Hinsicht auch langfristig auf der sicheren Seite und gegen die Saturn-Prüfungen der nächsten Jahre bestens gewappnet zu sein.

Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Legen Sie langsam, geduldig und sorgfältig los, dann haben Sie gute Aussichten, im Sommer in die Überholspur ausscheren zu können!

Es könnte ein bisschen dauern, bis Sie so richtig in die Gänge kommen, auch wenn Ihnen Jupiter noch bis Anfang Juni immer wieder unter die Arme greift. Unter dem vorsichtigen und entsprechend bremsenden Krebs-Mars, der vom 7.1.bis 18.4. das Tempo vorgibt, brauchen die Dinge ihre Zeit. Nicht zuletzt, weil auch erhöhte Sorgfalt und viel mehr Achtsamkeit für Details geboten ist. Zudem bietet er gute Voraussetzungen für physische und psychische Regeneration, die Sie nach den herausfordernden letzten Wochen sicher gebrauchen können. Erste berufliche Erfolge werden sich trotzdem schon zwischen 29.1. und 14.2. einstellen. Freuen Sie sich aber vor allem auf den Hoch-und Spätsommer, denn im August und September sprühen Sie vor Energie, Tatendrang und Lebensfreude. Die Liebe wird bereits im Juli Ihr Herz höherschlagen lassen und auch von Mitte Oktober bis einschließlich der ersten Novemberwoche wieder eine besondere Rolle spielen – vorausgesetzt, Sie sind zu einer verbindlichen Entscheidung bereit. Sehr gewogen ist man Ihnen da auf jeden Fall. Aber Unentschlossenheit und Kompromisse wird man dann unter dem Skorpion-Mars nicht akzeptieren. Gehen Sie daher mit Ihren Chancen sehr verantwortungsbewusst um und passen Sie auf, dass Sie mit einer leichtfertigen Haltung letztlich nicht zwischen allen Stühlen landen. Was Sie in dieser Phase allenfalls verbocken, sollte sich aber bis Weihnachten wieder reparieren lassen. Dann heißt es definitiv auf der bewährten und sicheren Seite bleiben. Für Ihre beruflichen und wirtschaftlichen Ambitionen, aber auch für Lern- und Studienerfolge finden Sie in der letzten Maiwoche und der ersten Juni-Woche sehr gute Voraussetzungen vor und noch einmal vom 19.9. bis 6.10. Diesbezüglich sehr vorsichtig agieren heißt es zwischen Mitte und Ende Mai, von Ende Juni bis Anfang September (speziell unter dem rückläufigen Merkur vom 18.7. bis 10.8.) und vom 7.10. bis 29.10. Da sollten Sie besser sehr diszipliniert agieren und ausnahmsweise lieber mit dem Strom schwimmen, als wieder einmal rebellisch zu reagieren. Zum Jahresende haben Sie alles wieder gut im Griff.

Fische (20. Februar – 20. März)

Auch wenn Sie Anfang des Jahres schon zügig vorankommen, wird Ihnen noch einiges an Geduld, Vernunft und Gelassenheit abverlangt.

Mars verleiht Ihnen noch bis Mitte April jede Menge Rückenwind und lässt Sie somit viel besser und leichter mit den Herausforderungen klarkommen, mit denen Sie Saturn noch ein weiteres Jahr konfrontiert - mit einer kleinen Ausnahme, die Ihnen zumindest ansatzweise eine Atempause verschafft: Vom 26.5. bis 1.9. verlässt der blockierende Saturn Ihr Zeichen und wechselt vorübergehend in den Widder. Allerdings stehen Sie vom 18.6. bis 6.8.unter einer Mars-Opposition, die Ihnen auch einigen Stress bescheren könnte. Es wäre ideal, wenn Sie sich in dieser Zeit in einen wirklich erholsamen Urlaub zurückziehen könnten, um Risiken zu vermeiden und Ihre Batterien in aller gebotenen Ruhe wieder aufzuladen. Ab dem 10.Juni steht Ihnen aber auf jeden Fall ein namhafter Helfer zur Seite. Von da an steht Jupiter nämlich ein ganzes Jahr lang im Zeichen Krebs und damit in einem sehr förderlichen und hilfreichen Trigon zu Ihrer Fische-Sonne. Da wird es Ihnen schon bedeutend leichter fallen, sich den noch anstehenden Herausforderungen zu stellen und vor allem herauszufinden, was Sie wirklich für eine nachhaltige Neugestaltung Ihres Lebens brauchen und was Ihnen auch langfristig guttut. In Sachen Liebe können Sie das vielleicht schon bis Ende April herausfinden. Lassen Sie sich nur nicht zu voreiligen weitreichenden Entscheidungen verleiten, denn die können unter Saturn noch nicht zu dauerhaftem Erfolg führen. Auch der August und der November bringen Ihrem Liebesleben starke positive Impulse, die Sie am besten dazu nutzen, Ihre eigenen Erwartungen selbstkritisch zu hinterfragen und zu korrigieren. Dann kann die Liebe beginnen, sich unter neuen, sinnvollen Voraussetzungen ihren Weg zu einem beständigen und beglückenden Miteinander zu bahnen. Für erfolgversprechende berufliche Weichenstellungen sind der Juni und der Oktober die besten Monate. Der November könnte noch etwas turbulent werden. Lassen Sie sich da bloß nicht mehr zu emotionellen Aktionen hinreißen! Wappnen Sie sich mit Gelassenheit, dann können sich schon ab Mitte Dezember alle Wogen glätten und Ihre neuen Wege ebnen und festigen.