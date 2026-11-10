Überraschend: Das ist das günstigste Skigebiet Europas 2026

Die Vorfreude auf die Skisaison steigt, doch die Preise trüben bei vielen die Urlaubslaune. Wer Pistenspaß ohne ein allzu großes Loch im Geldbeutel sucht, sollte die bekannten Ski-Hotspots links liegen lassen und stattdessen auf diese überraschend günstigen Alternativen setzen.

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Wo kann man in Europa noch günstig Ski fahren? Dieser Frage ist die Ferienhaus-Suchmaschine Holidu für die Skisaison 2026/2027 nachgegangen. Für den aktuellen Ski-Preisindex wurden rund 265 europäische Skigebiete mit mindestens 20 Pistenkilometern analysiert. In die Berechnung flossen sowohl die Kosten für einen Tages-Skipass für Erwachsene als auch der Medianpreis für eine Übernachtung pro Person ein.

Um ein möglichst realistisches Bild zu erhalten, wurden die Durchschnittskosten aus der Hochsaison (21. bis 27. Dezember 2026) und der Nebensaison (22. bis 28. März 2027) herangezogen. Das Ergebnis: eine Top 10 der günstigsten Skigebiete Europas, die Pisten-Fans überraschen dürfte.

Frankreich: Das Paradies für Sparfüchse

Roubion les Buisses © Getty Images

Wer günstig Skifahren will, sollte in diesem Winter seinen Blick nach Westen richten. Unglaubliche neun der zehn günstigsten Skigebiete Europas (mit mindestens 20 Pistenkilometern) liegen in Frankreich.

Den Spitzenplatz sichert sich das charmante Roubion les Buisses. Für sagenhafte 40,50 Euro pro Tag – und das ist der Preis für Unterkunft und Skipass zusammen – bekommst du hier 30 Pistenkilometer geboten. Das familienfreundliche Skigebiet liegt malerisch in den sonnenverwöhnten Südalpen, nur knapp eineinhalb Stunden von Nizza entfernt. Hier tauschst du teuren Massentourismus gegen authentisches Bergflair und viel Sonnenschein.

Platz 2 und 3

Auf dem zweiten Platz landet Réallon im Département Hautes-Alpes mit einem Tagespreis von 42,95 Euro. Das familienfreundliche Skigebiet glänzt nicht nur mit seinen 30 Pistenkilometern und viel Sonnenschein, sondern vor allem mit seiner atemberaubenden Kulisse: Von den Pisten, die bis auf über 2.140 Meter hinaufreichen, hast du einen majestätischen Panoramablick auf den riesigen Stausee Lac de Serre-Ponçon.



Dicht dahinter folgt auf Platz drei Gresse en Vercors in der Region Isère für nur 49,00 Euro am Tag. Wer die riesigen Resorts der Alpen meiden möchte, ist in diesem charmanten, traditionellen Dorf genau richtig.

Die Top 10 der günstigsten Skigebiete Europas 2026/2027

Roubion les Buisses, Frankreich – 40,50 € / Tag (30 km Pisten) Réallon, Frankreich – 42,95 € / Tag (30 km Pisten) Gresse en Vercors, Frankreich – 49,00 € / Tag (20 km Pisten) Le Mourtis, Frankreich – 51,50 € / Tag (25 km Pisten) Sierra de Béjar, Spanien – 53,00 € / Tag (26,8 km Pisten) – Der einzige Nicht-Franzose in der Liste! Lans en Vercors, Frankreich – 54,98 € / Tag (24 km Pisten) Le Collet d’Allevard, Frankreich – 55,00 € / Tag (35 km Pisten) Chabanon, Frankreich – 55,20 € / Tag (40 km Pisten) Aillons-Margériaz, Frankreich – 55,40 € / Tag (24 km Pisten) Saint-Léger-les-Mélèzes, Frankreich – 57,50 € / Tag (24 km Pisten)

Österreich glänzt durch Abwesenheit

Ski © Getty Images

Wer in der Top 10 nach heimischen Favoriten in Tirol, Salzburg oder Vorarlberg sucht, wird enttäuscht. Ein Blick auf die andere Seite der Holidu-Auswertungen verrät auch den Grund dafür: Österreichische Skigebiete haben sich ins Premium-Segment verlagert und dominieren die Liste der teuersten Skigebiete Europas. Wer etwa in Hotspots wie Obergurgl-Hochgurgl, Obertauern oder Ischgl wedeln will, muss tief in die Tasche greifen. Zwar punkten die österreichischen Pisten mit modernster Infrastruktur und extremer Schneesicherheit, doch Schnäppchenjäger werden hier nicht fündig.