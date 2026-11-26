Die Stadt Wiener Neustadt und die Ferdinand Porsche FERNFH befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Verkauf eines Anteils des ehemaligen Leiner-Areals.

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Die Ferdinand Porsche FERNFH zieht ins Herz von Wiener Neustadt: Die Stadt verkauft ihr einen Teil des Leiner-Areals, bis Mitte Dezember soll alles fix sein.

Konkret geht es um 1.632 Quadratmeter an der Ecke Bräuhausgasse/Lederergasse nördlich der Stadtpark Garage, inklusive des Rests der historischen Stadtmauer. Die FERNFH plant dort einen modernen Neubau mit Verwaltungsflächen und Räumen für Studenten, wenn sie vor Ort sind.

"Wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich bin zuversichtlich, dass wir noch im Dezember zu einem Abschluss kommen", sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP). Das Denkmal der Stadtmauer bleibt in der Verantwortung der Stadt.

Endlich eigene Mauern

Bisher ist die FERNFH am Ferdinand Porsche Ring nur eingemietet. "Mit einem eigenen Gebäude wollen wir unseren Standort dauerhaft verankern", sagt Geschäftsführer Axel Jungwirth. Die Lage sei zentral und gut erreichbar.

Die Stadt hat das Areal vor rund einem Jahr gekauft und entwickelt es schrittweise. Der Verkauf an die FERNFH ist der erste wichtige Schritt. Die Hochschule hat derzeit 1.244 Studenten und 90 fix Angestellte.

Die Ferdinand Porsche FERNFH ist laut Eigenaussage Österreichs führende Hochschule für Distance-Learning mit Fachhochschulstatus. Ihr Studienangebot umfasst Gesundheitswissenschaften, Informationstechnologie sowie Wirtschaft & Psychologie und verbindet wissenschaftliche Qualität mit hoher Praxisorientierung. Sie zählt zu den etabliertesten Fernstudienanbietern im deutschsprachigen Raum und verbindet mit ihrem innovativen Studienmodell Online Lehre mit gezielten Präsenzphasen.