Im Streit um den Ardo-Sozialplan gibt es erste Signale der Entspannung. Das belgische Management bessert sein Angebot nach, bis Montag soll eine Einigung stehen.

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Nach wochenlangen, zähen Gesprächen bewegt sich scheinbar der belgische Ardo-Konzern. Das Management erklärte sich am Mittwochabend bereit, sein Angebot für die rund 190 Beschäftigten im Tiefkühlwerk Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) nachzubessern, teilt die Gewerkschaft PRO-GE mit. Ein Ardo-Sprecher sagt, die wesentlichen Eckpunkte des Sozialplans sind bereits vereinbart.

Extra für die Verhandlungen reiste ein belgischer Manager nach Österreich. "Das ist ein wichtiger Schritt. Jetzt müssen aus den Ankündigungen konkrete Verbesserungen werden", sagen Arbeiterbetriebsrat Dietmar Breiner und PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik.

Einigung bis Montag?

Die Gewerkschaft hofft auf einen Abschluss bis Montag. Dann braucht es auch die gerichtliche Schlichtungsstelle nicht mehr. Betriebsrat und Gewerkschaften haben dafür vergangene Woche einen Antrag am Arbeits- und Sozialgericht Korneuburg eingebracht. Der Konzern spricht von "ersten positiven Signalen". Beide Seiten vereinbaren, vorerst keine Details zu nennen. "Noch sind nicht alle Punkte geklärt", sagen Breiner und Slacik.

Ardo schließt das Werk im Marchfeld Ende August 2027. Betroffen sind 190 Beschäftigte und 50 Leiharbeitskräfte. Die Versorgung mit heimischem Tiefkühlgemüse ist bereits gesichert, unter anderem durch Waldland und Schneiders Gemüseland.