Bei starkem Schneefall kam ein Autofahrer bei Ebreichsdorf von der Fahrbahn ab. Der Lenker blieb unverletzt.

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Ebreichsdorf. Kurz nach 5 Uhr war ein Pkw-Lenker auf dem Weg zur Arbeit, als sein Wagen auf der schneebedeckten B16 ins Schleudern geriet. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Die Feuerwehr Ebreichsdorf rückte zur Fahrzeugbergung aus und hob den Pkw mit einem Kran aus dem Graben.

Beim Aufladen. © Monatsrevue/Thomas Lenger

Der starke Schneefall erschwerte am Morgen den Verkehr in der Region. Wer unterwegs ist, sollte die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anpassen und mehr Abstand halten.