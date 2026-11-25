Zahlreiche Besucher, ein vielfältiges Angebot und jede Menge vorweihnachtliche Stimmung gab es beim Adventmarkt im PBZ Gänserndorf am Wochenende vor dem ersten Advent.

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Viele Gäste aus Gänserndorf und Umgebung kamen ins Haus, um gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern einen gemütlichen Tag zu verbringen.

Im Außenbereich luden die festlich gestalteten Markthütten mit verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten zum Verweilen ein. Auch im Innenbereich gab es einiges zu entdecken: Kunsthandwerk, kreative Geschenkideen, Weihnachtsdekoration und selbst hergestellte Weihnachtsbäckereien sorgten für ein abwechslungsreiches Angebot und die Möglichkeit, das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu finden.

Musik von den "Blechwichtln"

Für die passende musikalische Umrahmung sorgten die "Blechwichtl", die mit ihren weihnachtlichen Klängen zur stimmungsvollen Atmosphäre beitrugen. Auch die Alpakas waren ein besonderer Anziehungspunkt für Groß und Klein. Ein weihnachtlicher Fotopoint bot die Möglichkeit, schöne Erinnerungsfotos mit nach Hause zu nehmen.

Für die kleinen Gäste gab es außerdem eine eigene Bastelstation, bei der mit viel Freude gewerkt und gestaltet werden konnte. Ein besonderer Höhepunkt war die Illumination des Christbaumes im Innenhof, die für einen schönen und feierlichen Moment sorgte und den Adventmarkt stimmungsvoll abrundete.

Der große Zuspruch, die vielen schönen Begegnungen und die tatkräftige Unterstützung aller Beteiligten trugen zu einem gelungenen Fest bei. Es war ein Tag, der einmal mehr zeigte, wie schön es ist, gemeinsam Zeit zu verbringen und die Vorfreude auf Weihnachten miteinander zu teilen.