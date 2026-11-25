Barrierefreiheit geht alle an: Bei einem Pressefrühstück der Caritas in Unternalb fordern Betroffene bessere Mobilität, besonders am Land.

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Zum Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember lud die Caritas nach Unternalb bei Retz. "Barrierefreiheit ist kein Thema für die anderen, sondern ein Thema für uns alle", sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Caritasdirektor Klaus Schwertner stellt klar: "Mobilität bedeutet, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können." Es gehe um ein selbstbestimmtes Leben.

Bus hält nicht an

Jaqueline Tiefenthaler kritisiert das Gefälle zwischen Stadt und Land: Busse halten gar nicht an, Gehsteige sind zu schmal. Andreas Eisenwagner beschreibt Öffi-Fahren mit psychischen Erkrankungen als "anhaltende Alarmstufe". Die Sonnenblume am grünen Lanyard macht solche Einschränkungen sichtbar.

Sabine Brnoviak betont: "Jeder Mensch hat ein Recht auf Mobilität." Raphael Leonardelli lobt die neuen Züge Retz–Wien und fordert Infos in Leichter Sprache. Teschl-Hofmeister verspricht, die Sonnenblume stärker bekannt zu machen.