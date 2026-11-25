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Ob für kleine Baumeister, eingefleischte Filmfans oder als kreatives Weihnachtsgeschenk: Amazon lockt zum Black Friday mit attraktiven LEGO-Angeboten. Diese vier Sets solltest du dir genauer ansehen.

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Wenn du noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk bist oder dir selbst eine Freude machen möchtest, lohnt sich ein Blick auf die LEGO-Angebote bei Amazon. Von niedlichen Disney-Figuren über beeindruckende Sammlerstücke bis hin zu dekorativen Blumen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

LEGO Disney Angel (43257)

© Lego

Disney-Fans aufgepasst! Mit diesem Set aus 784 Teilen holst du dir die rosafarbene Kultfigur Angel aus der Welt von "Lilo & Stitch" nach Hause. Drei herzförmige Luftballons und ein Schmetterling machen das Modell besonders niedlich. Das Set eignet sich für Kinder ab neun Jahren und ist auch als Dekoration ein echter Hingucker.

LEGO Icons "Der Herr der Ringe": Bruchtal (10316)

© Lego

Mit beeindruckenden 6.167 Teilen zählt Bruchtal zu den spektakulärsten LEGO-Sets für Fantasy-Fans. Die detailreiche Nachbildung des Elbenreichs enthält 15 Minifiguren, darunter Gandalf, Frodo, Aragorn und Legolas. Wenn du Mittelerde liebst und eine anspruchsvolle Bauherausforderung suchst, ist dieses Sammlerstück genau das Richtige für dich.

LEGO Star Wars Todesstern (75419)

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Ein absolutes Highlight für Star-Wars-Fans! Der gigantische Todesstern aus der Ultimate Collector Series besteht aus 9.023 Teilen und enthält 36 Minifiguren. Zahlreiche Details und interaktive Elemente machen das Modell zu einem außergewöhnlichen Ausstellungsstück. Der Black Friday bietet dir die Gelegenheit, bei diesem XXL-Set zu sparen.

LEGO Botanicals Tulpenstrauß (11501)

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Blumen, die niemals verwelken: Der LEGO-Tulpenstrauß besteht aus 576 Teilen und umfasst 14 Tulpen in fünf verschiedenen Farben. Ob als stilvolle Wohndekoration, kreatives DIY-Projekt oder besonderes Weihnachtsgeschenk – dieser Blumenstrauß sorgt auch mitten im Winter für Frühlingsgefühle.

Warum sich der Black Friday für LEGO-Fans lohnt

Gerade bei größeren LEGO-Sets kann sich ein Rabatt finanziell besonders bemerkbar machen. Wenn du schon länger mit einem bestimmten Modell liebäugelst oder deine Weihnachtsgeschenke frühzeitig besorgen möchtest, sind die Black-Friday-Angebote eine gute Gelegenheit. Vergleiche vor dem Kauf allerdings die Preise, um dir tatsächlich einen guten Deal zu sichern.

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