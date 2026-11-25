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Strahlende Haut, ein ebenmäßiger Teint und weniger sichtbare Fältchen: LED-Masken zählen zu den angesagtesten Beauty-Gadgets. Zum Black Friday gibt es gleich vier interessante Modelle bei Amazon im Angebot. Doch was können die Masken und worauf solltest du beim Kauf achten?

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Was bringen LED-Masken für die Haut?

Rotes LED-Licht kann die Kollagenproduktion unterstützen und bei regelmäßiger Anwendung dazu beitragen, feine Linien weniger sichtbar erscheinen zu lassen. Blaues Licht kommt vor allem bei unreiner Haut zum Einsatz, während Nahinfrarotlicht tiefer in die Haut eindringen kann.

Entscheidend ist jedoch die regelmäßige Anwendung. LED-Masken sind keine Wundermittel, können aber eine sinnvolle Ergänzung deiner Hautpflegeroutine sein.

4 LED-Masken im Amazon-Black-Friday-Angebot

RENPHO Artemis LED-Gesichtsmaske

© Renpho

Mit 324 LEDs, rotem und blauem Licht sowie Nahinfrarotlicht mit 850 Nanometern bietet die RENPHO Artemis drei unterschiedliche Lichtmodi. Dank des wiederaufladbaren Akkus kannst du die Maske flexibel zu Hause oder auf Reisen verwenden.

INIA Glow LED-Gesichtsmaske

© Inia

Die INIA Glow verfügt über 220 LEDs und drei Anwendungsmodi. Besonders praktisch sind der individuell einstellbare Timer zwischen 10 und 30 Minuten sowie die automatische Abschaltung. Damit lässt sich die Anwendung unkompliziert in dein abendliches Beauty-Ritual integrieren.

XSSNVV LED-Gesichtsmaske

© XSSNVV

Vier Lichtmodi, drei Intensitätsstufen und ein Timer für 10 oder 15 Minuten machen dieses Modell besonders vielseitig. Du kannst die Einstellungen individuell an deine Bedürfnisse anpassen.

Nourished Bodynskin LED-Maske

© Nourished Bodynskin

Bei der Hautpflege wird der Hals gerne vergessen. Genau hier setzt dieses Modell an: Die LED-Maske ist für Gesicht und Hals konzipiert und bietet sieben unterschiedliche Lichtfarben.

Worauf solltest du beim Kauf einer LED-Maske achten?

Nicht allein die Anzahl der LEDs oder Lichtfarben ist entscheidend. Auch die Wellenlänge, Lichtintensität, Passform und Sicherheit spielen eine wichtige Rolle. Achte außerdem auf nachvollziehbare Wirksamkeitsnachweise und einen geeigneten Augenschutz.

Bei lichtempfindlicher Haut oder der Einnahme lichtsensibilisierender Medikamente solltest du die Anwendung vorab dermatologisch abklären.

Lohnt sich der Kauf zum Black Friday?

Wenn du deine Skincare-Routine um ein modernes Beauty-Tool erweitern möchtest, bietet der Black Friday eine gute Gelegenheit dazu. Vergleiche die Funktionen und entscheide dich für eine Maske, die zu deinen Hautbedürfnissen passt. Eine gute LED-Maske kann deine Hautpflege ergänzen, ersetzt aber weder Sonnenschutz noch eine ausgewogene Pflegeroutine.

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