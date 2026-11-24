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Ein neuer Smart-TV muss kein Vermögen kosten! Amazon bietet den Xiaomi TV F Pro 32 aus der Modellreihe 2026 zum Black Friday für gerade einmal 141 Euro an.

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Ob gemütlicher Serienabend im Schlafzimmer, Film-Marathon im Wohnzimmer oder Unterhaltung in der ersten eigenen Wohnung – der Xiaomi TV F Pro 32 vereint moderne Smart-TV-Funktionen mit einem besonders attraktiven Preis. Mit seinen 32 Zoll (rund 81 Zentimetern) findet er auch in kleineren Räumen problemlos Platz.

QLED-Technologie zum kleinen Preis

Das Highlight ist das QLED-Display, das für eine lebendige Farbdarstellung sorgt. Der Fernseher bietet HD-Auflösung und sorgt mit Dolby Audio und DTS Virtual:X für ein räumlicheres Klangerlebnis.

Dank integriertem Fire TV mit Fire OS 14 hast du Zugriff auf zahlreiche Streamingdienste wie Netflix, Prime Video oder Disney+. Besonders praktisch ist die Alexa-Sprachsteuerung, mit der du nach deinen Lieblingsserien suchen oder den Fernseher bequem per Sprachbefehl bedienen kannst.

Auch klassisches Fernsehen ist dank integriertem Triple-Tuner über Kabel, Satellit oder Antenne möglich.

Xiaomi TV F Pro 32 2026 32 Inch QLED Smart TV Fire OS14 © Xiaomi

Ein echtes Black-Friday-Highlight

Für gerade einmal 141 Euro bekommst du einen kompakten QLED-Fernseher mit Streamingfunktionen, Sprachsteuerung und moderner Audiotechnologie. Gerade wenn du einen preiswerten Zweitfernseher suchst oder dein Zuhause mit einem Smart-TV ausstatten möchtest, ist dieser Black-Friday-Deal einen genaueren Blick wert.

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