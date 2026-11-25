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Ob hartnäckige Flecken auf dem Sofa, verschmutzte Terrassenplatten oder ein schlammiges Fahrrad – mit den richtigen Reinigungsgeräten sparst du dir jede Menge Arbeit. Zum Black Friday gibt es bei Amazon gleich drei praktische Kärcher-Geräte im Angebot.

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Saubermachen gehört vermutlich nicht zu deinen liebsten Freizeitbeschäftigungen. Umso besser, wenn moderne Reinigungsgeräte einen großen Teil der Arbeit übernehmen. Die Black-Friday-Angebote von Kärcher kommen da wie gerufen. Vom kompakten Polsterreiniger bis zum leistungsstarken Hochdruckreiniger ist für unterschiedliche Einsatzbereiche etwas dabei.

Kärcher SE 2 Spot Care: Schluss mit unschönen Flecken

Ein verschütteter Kaffee auf dem Sofa, schmutzige Autositze oder Flecken auf dem Teppich? Der Kärcher SE 2 Spot Care ist speziell für die Reinigung textiler Oberflächen konzipiert. Anders als ein herkömmlicher Staubsauger arbeitet das Gerät mit Wasser und Reinigungsmittel, um Verschmutzungen aus den Fasern zu lösen und anschließend abzusaugen.

© Kärcher

Mit 450 Watt Leistung, einem 1,5 Liter großen Frischwassertank und einem Gewicht von rund vier Kilogramm ist der Waschsauger kompakt und vielseitig einsetzbar. Eine Polster- und Fleckendüse sowie das passende Reinigungsmittel sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Besonders praktisch ist das Gerät für Haushalte mit Kindern oder Haustieren, in denen kleine Missgeschicke zum Alltag gehören.

Kärcher K 3 FJ Home: Frischer Glanz für deinen Außenbereich

Deine Terrasse hat schon bessere Tage gesehen? Mit dem Kärcher K 3 FJ Home kannst du Gartenmöbeln, Terrassenplatten und anderen geeigneten Außenflächen eine gründliche Reinigung verpassen.

© Kärcher

Der Hochdruckreiniger arbeitet mit einem maximalen Druck von 120 Bar und bringt neben einer Schaumdüse auch ein Home-Kit mit. Der Reinigungsschaum haftet an den Oberflächen und unterstützt das Lösen von Verschmutzungen.

Auch wenn die Gartensaison noch etwas auf sich warten lässt, bietet der Black Friday eine gute Gelegenheit, dich bereits für den nächsten Frühjahrsputz auszustatten.

Kärcher Mobile Outdoor Cleaner: Sauberkeit für unterwegs

Wer gerne wandert, Mountainbike fährt oder mit dem Hund in der Natur unterwegs ist, kennt das Problem: Der Ausflug war wunderschön, doch der Schmutz landet anschließend im Auto.

Der mobile Outdoor-Reiniger von Kärcher bietet dafür eine praktische Lösung. Dank integriertem Lithium-Ionen-Akku und abnehmbarem Wassertank kannst du das Gerät unabhängig von einem direkten Strom- und Wasseranschluss verwenden.

© Kärcher

Mit einem Gewicht von 2,3 Kilogramm, einem Spiralschlauch und einer Fördermenge von zwei Litern pro Minute eignet sich der kompakte Reiniger besonders für unterwegs. Verschmutzte Wanderschuhe, Fahrräder oder Outdoor-Ausrüstung lassen sich damit direkt nach dem Ausflug abspülen.

Black Friday: Jetzt bei Kärcher sparen

Ob für den Haushalt, den Garten oder das nächste Outdoor-Abenteuer – die drei Kärcher-Angebote decken ganz unterschiedliche Bedürfnisse ab. Wenn du deine Reinigungsausstattung erweitern möchtest, lohnt sich ein Blick auf die Black-Friday-Deals bei Amazon. Die Angebote sind zeitlich begrenzt, Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.

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