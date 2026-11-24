55.000 Pascal Saugleistung, bis zu 70 Minuten Akkulaufzeit und eine Anti-Tangle-Bürste: Dieser Akku-Staubsauger bringt einiges mit und ist bei Amazon zum Black Friday reduziert.

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Krümel unter dem Esstisch, Tierhaare auf dem Sofa oder Staub im Schlafzimmer – im Haushalt gibt es eigentlich immer etwas zu tun. Umso praktischer ist ein Staubsauger, den du jederzeit griffbereit hast. Der kabellose Akku-Staubsauger von FDUXUD kombiniert eine starke Motorleistung mit praktischen Funktionen für den Alltag.

Viel Power für ein sauberes Zuhause

Mit seinem 650-Watt-Motor und einer Saugleistung von bis zu 55.000 Pascal ist der Akku-Staubsauger laut Hersteller auch für hartnäckige Verschmutzungen ausgelegt. Der spezielle Hurricane-Modus bietet zusätzliche Leistung, wenn Teppiche, Tierhaare oder gröberer Schmutz eine intensivere Reinigung benötigen.

Besonders praktisch ist die Anti-Tangle-Bürste, die verhindern soll, dass sich lange Haare um die Bürstenrolle wickeln. Gerade wenn du Haustiere hast, kann dir diese Funktion einiges an Arbeit ersparen.

© FDUXUD

Das macht den Akku-Staubsauger interessant

650-Watt-Motor: leistungsstarkes Saugen auf unterschiedlichen Böden.

leistungsstarkes Saugen auf unterschiedlichen Böden. 55.000 Pascal: hohe maximale Saugleistung.

hohe maximale Saugleistung. Bis zu 70 Minuten Akkulaufzeit: abhängig vom gewählten Saugmodus.

abhängig vom gewählten Saugmodus. Anti-Tangle-Bürste: ideal für Haushalte mit langen Haaren und Haustieren.

ideal für Haushalte mit langen Haaren und Haustieren. OLED-Display: wichtige Informationen direkt im Blick.

wichtige Informationen direkt im Blick. Freistehendes Design: praktisch bei kurzen Reinigungspausen.

praktisch bei kurzen Reinigungspausen. Wandladestation: platzsparendes Aufbewahren und Aufladen.

Black-Friday-Angebot bei Amazon sichern

Ein leistungsstarker Akku-Staubsauger muss nicht unbedingt von einer teuren Premiummarke stammen. Das Modell von FDUXUD bietet eine interessante Ausstattung und ist im Rahmen der Black-Friday-Angebote bei Amazon reduziert.

Wenn du deinen alten Staubsauger ersetzen oder dir die tägliche Hausarbeit erleichtern möchtest, lohnt sich ein Blick auf diesen Deal.

Fazit: Viel Leistung für den Alltag

Kabelloses Saugen, eine lange Akkulaufzeit und praktische Extras machen den FDUXUD zu einem interessanten Haushaltshelfer. Besonders für Familien und Haustierbesitzer ist das Modell eine spannende Alternative zu hochpreisigen Akku-Staubsaugern.

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