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Musik abspielen, das Licht einschalten oder morgens die wichtigsten Nachrichten hören – und das alles per Sprachbefehl. Der Amazon Echo Dot ist ein kleiner Alltagshelfer, den du dir zum Black Friday besonders günstig sichern kannst.

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Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Alltag komfortabler machen. Mit dem Echo Dot der fünften Generation (2022) holst du dir nicht nur einen kompakten Lautsprecher, sondern auch einen digitalen Assistenten nach Hause. Dank seines zeitlosen, kugelförmigen Designs in Anthrazit findet er auf dem Nachttisch genauso gut Platz wie in der Küche oder im Wohnzimmer.

Kleiner Lautsprecher mit vielseitigen Funktionen

Der Echo Dot bietet einen klaren Klang und kräftigen Bass für seine kompakte Größe. Ob Lieblingsplaylist, Podcasts, Hörbücher oder Radio – du entscheidest einfach per Sprachbefehl, was gerade laufen soll.

Echo Dot (2022 model) smart speaker with Alexa | Charcoal © Amazon

Doch Alexa kann noch einiges mehr:

Wecker, Timer und Erinnerungen einstellen

Wettervorhersagen und Nachrichten abrufen

Kompatible Smart-Home-Geräte steuern

Einkaufslisten erstellen

Musik und Podcasts abspielen

Individuelle Routinen für deinen Alltag einrichten

Besonders praktisch ist der integrierte Temperatursensor. In Verbindung mit kompatiblen Smart-Home-Geräten kannst du beispielsweise automatische Abläufe abhängig von der Raumtemperatur erstellen.

Dein Einstieg ins Smart Home

Du möchtest morgens das Licht einschalten, ohne aus dem Bett aufzustehen? Oder beim Kochen einen Timer stellen, ohne dein Smartphone anzufassen? Genau hier spielt der Echo Dot seine Stärken aus.

Auch beim Thema Privatsphäre hast du die Kontrolle: Über eine eigene Taste kannst du die Mikrofone deaktivieren.

Auch als Weihnachtsgeschenk eine tolle Idee

Ob für Technikfans, Musikliebhaber oder Menschen, die ihren Alltag etwas smarter gestalten möchten – der Echo Dot ist ein vielseitiges Weihnachtsgeschenk, das auch nach den Feiertagen regelmäßig zum Einsatz kommen kann.

Wer noch auf der Suche nach einem praktischen Geschenk ist oder sein eigenes Zuhause smarter machen möchte, sollte sich den Black-Friday-Deal bei Amazon genauer ansehen.

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