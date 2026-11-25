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Gaming trifft auf Style: Der PlayStation DualSense Wireless-Controller in Rhythm Blue bringt Farbe in dein Gaming-Setup und ist jetzt bei Amazon im Angebot.

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Schluss mit langweiligen Standardfarben! Mit Rhythm Blue bekommt der beliebte PS5-Controller einen ausdrucksstarken, modernen Look. Die außergewöhnliche Farbvariante ist ein echter Hingucker und eignet sich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk für Gaming-Fans.

Starkes Design trifft auf innovative Technik

Auch technisch hat der DualSense einiges zu bieten. Dank haptischem Feedback kannst du unterschiedliche Bewegungen und Untergründe im Spiel spüren. Adaptive Trigger sorgen bei kompatiblen Spielen für realistische Widerstände und ein intensiveres Spielerlebnis.

Das integrierte Mikrofon ermöglicht dir den direkten Austausch mit anderen Spielern, während die ergonomische Form und der wiederaufladbare Akku den Controller zum praktischen Begleiter für deine Gaming-Sessions machen.

© Sony

Jetzt beim Gaming-Zubehör sparen

Ob als Zweitcontroller für gemeinsame Spieleabende oder als stylisches Upgrade für deine PlayStation 5 – die Black-Friday-Angebotswochen bieten eine gute Gelegenheit, deinem Gaming-Setup einen individuellen Look zu verpassen.

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