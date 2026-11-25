E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Premium-Sound, intelligente Geräuschunterdrückung und ikonisches Design: Die Apple AirPods Max 2 gibt es zum Black Friday bei Amazon für nur 500 Euro.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ob auf Reisen, im Büro oder beim entspannten Musikhören zu Hause – hochwertige Kopfhörer können im Alltag einen großen Unterschied machen. Mit den AirPods Max 2 verbindet Apple moderne Audiotechnologie mit einem eleganten Over-Ear-Design. Besonders die Farbvariante Midnight überzeugt mit ihrer zeitlosen Optik.

Was können die Apple AirPods Max 2?

Die aktive Geräuschunterdrückung blendet störende Umgebungsgeräusche aus, während sich Adaptive Audio an deine Umgebung anpasst. So kannst du deine Lieblingsmusik, Podcasts oder Hörbücher genießen, ohne ständig zwischen verschiedenen Hörmodi wechseln zu müssen.

Personalisiertes 3D-Audio sorgt für ein räumliches Klangerlebnis, das besonders bei Filmen und Musik zur Geltung kommt. Ein weiteres spannendes Feature ist die Live-Übersetzung, die mit kompatiblen Geräten die Kommunikation in anderen Sprachen erleichtern kann.

Apple AirPods Max 2 Wireless Over-Ear Headphones © Apple

Premium-Kopfhörer zum Black-Friday-Preis

Apple-Produkte sind selten günstig, umso interessanter ist das Black-Friday-Angebot. Für nur 500 Euro bekommst du kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit modernen Audiofunktionen und einem hochwertigen Design.

Ob als besonderes Weihnachtsgeschenk oder als Upgrade für dein eigenes Apple-Equipment – diesen Deal solltest du dir genauer ansehen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.