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Apple AirPods Max 2 kosten im Amazon-Black-Friday-Angebot nur €500!
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Ob auf Reisen, im Büro oder beim entspannten Musikhören zu Hause – hochwertige Kopfhörer können im Alltag einen großen Unterschied machen. Mit den AirPods Max 2 verbindet Apple moderne Audiotechnologie mit einem eleganten Over-Ear-Design. Besonders die Farbvariante Midnight überzeugt mit ihrer zeitlosen Optik.
Was können die Apple AirPods Max 2?
Die aktive Geräuschunterdrückung blendet störende Umgebungsgeräusche aus, während sich Adaptive Audio an deine Umgebung anpasst. So kannst du deine Lieblingsmusik, Podcasts oder Hörbücher genießen, ohne ständig zwischen verschiedenen Hörmodi wechseln zu müssen.
Personalisiertes 3D-Audio sorgt für ein räumliches Klangerlebnis, das besonders bei Filmen und Musik zur Geltung kommt. Ein weiteres spannendes Feature ist die Live-Übersetzung, die mit kompatiblen Geräten die Kommunikation in anderen Sprachen erleichtern kann.
Premium-Kopfhörer zum Black-Friday-Preis
Apple-Produkte sind selten günstig, umso interessanter ist das Black-Friday-Angebot. Für nur 500 Euro bekommst du kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit modernen Audiofunktionen und einem hochwertigen Design.
Ob als besonderes Weihnachtsgeschenk oder als Upgrade für dein eigenes Apple-Equipment – diesen Deal solltest du dir genauer ansehen.
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