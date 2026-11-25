Es soll ein konsumfreier Aufenthaltsbereich auch als Gastronomiefläche entstehen.

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Die Stadt Linz plant den Ankauf einer zusätzlichen Grundfläche im Ausmaß von 1.148 m² an der Donaulände im Bereich der Eisenbahnbrücke. Der Ankauf soll im Zuge von Grundbereinigungen mit der Republik Österreich (Bundeswasserstraßenverwaltung) und der via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H. erfolgen.

Auf der Fläche sollen sowohl ein konsumfreier Aufenthaltsbereich als auch Gastronomiefläche entstehen und das bestehende Angebot ergänzen.

"Die Donaulände ist einer der beliebtesten Treffpunkte unserer Stadt. Mit dem Grundstücksankauf wollen wir das vorhandene Potenzial der Donaulände besser nutzen, die Aufenthaltsqualität vor Ort steigern und das Freizeitangebot erweitern", so Liegenschaftsreferentin Vizebürgermeisterin Merima Zukan (SPÖ).

Im Dezember-Gemeinderat

Der Antrag wird am kommenden Dienstag, 1. Dezember, im Liegenschaftsausschuss behandelt und soll im Dezember dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.