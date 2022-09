Charles darf nur 7 Jahre lang König sein

Nicht länger als sieben Jahre lang soll Charles III. regieren. Das soll die Queen im vergangenen Jahr bei einem geheimen Treffen in Sandringham verlangt haben

Bei seiner ersten Rede am Freitag stellte König Charles III. (73) klar: Er werde bis zu seinem Tod König sein. Doch dabei könnte ihm seine Mutter, die verstorbene Queen Elizabeth II. noch einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Wie Palast-Insider berichten, sei die Queen vor ihrem Tod nicht gänzlich davon überzeugt gewesen, dass es ihre Nachfolger richtig machen werden, um die Monarchie in der Moderne zu bewahren. Deshalb wolle die Queen die Amtszeit des neuen Königs zeitlich beschränkt haben.

So soll Charles III. nicht länger als 7 Jahre regieren dürfen - also nur bis er 80 ist. Das soll die Queen im vergangenen Jahr bei einem geheimen Treffen in Sandringham verlangt haben, wo die Monarchin jeweils zwei Monate im Winter verbrachte. Die Queen habe hochrangige Mitglieder des Königshauses in die englische Grafschaft zitiert, um eine Art Regelwerk zu erlassen, das nach ihrem Tod greifen soll. Offiziell verkündet wurde dies jedoch nicht.