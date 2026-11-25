Ein nächtlicher Rettungsversuch konnte das Beziehungs-Aus nicht verhindern.

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Sechs Jahre lang galten Andreas Gabalier und Moderatorin Silvia Schneider als prominentes Paar, ehe im September 2019 die Trennung besiegelt wurde.

Nächtlicher Aufbruch nach Österreich

Die Nachricht über das drohende Ende erreichte den Musiker in einer Phase beruflicher Termine: Nach den Dreharbeiten zur TV-Show "Willkommen bei Carmen Nebel" in Hannover und einer anschließenden Feier erfuhr er von den ernsten Absichten seiner Partnerin und reiste noch in derselben Nacht nach Österreich, um das Aus abzuwenden.

Gabalier und Schneider Anfang 2019 © Getty Images

Kein Erfolg

Der Versuch, das Ruder herumzureißen, blieb jedoch ohne Erfolg. Kurz darauf machte Schneider die Trennung mit einem emotionalen Posting in den sozialen Medien publik. In späteren Interviews suchte der Sänger die Versäumnisse vor allem bei sich selbst:

Mangelnde Zeit zu zweit: Seine beruflichen Erfolge führten dazu, dass das private Miteinander vernachlässigt wurde.

Ungünstige Prioritätensetzung: Nach Konzerten fehlte oft die Energie, woraufhin Freizeitaktivitäten wie Sport oder Treffen im Freundeskreis den Vorrang erhielten.

Einsicht über eigene Fehler: Die dauerhafte Belastung veranlasste seine Partnerin schließlich, den Schlussstrich zu ziehen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 27 Herzig! "Buffy"-Legende Sarah Michelle Gellar freut sich sichtlich darüber, dass sie von ihrer Tochter Charlotte Grace Prinze jüngst zu einem Event in Las Vegas begleitet wurde. © Getty Images Cate Blanchett enthüllt Weihnachtsbeleuchtung auf den Champs Elysees in Paris. Das bisschen Regen macht der Aktrice nichts aus. © Corbis via Getty Images Der Sieger des Rennens, Fisher von Oracle Red Bull Racing, der Zweitplatzierte Jordan Chiles von Haas F1 und die Drittplatzierte Hannah Waddingham vom Audi F1 Team auf dem Podium des Lego-Promi-Rennens vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas auf dem Las Vegas Strip Circuit am 21. November 2026 in Las Vegas, Nevada. © Formula 1 via Getty Images

Selbstkritik nach dem Liebes-Aus

Gegenüber der "Bild"-Zeitung gestand der Künstler rückblickend: "Ich habe neben all meinen unglaublichen Erfolgen das Wichtigste im Leben vergessen. Es bricht mir das Herz!" Im Gespräch mit der Zeitschrift "Bunte" räumte er ein: "Silvia und ich hatten leider zu wenig Zeit zusammen und das war vor allem meine Schuld." Sein damaliges Verhalten bezeichnete er als Lehre, die er nicht wiederholen wolle.

Neues Glück im Verborgenen

Nach einer längeren Phase des Rückzugs fand der Musiker wieder Halt im Privatleben. Bereits im Herbst 2025 bestätigte er öffentlich, wieder in einer festen Beziehung zu sein. Die Identität seiner neuen Partnerin hält er jedoch weiterhin bewusst aus der Öffentlichkeit heraus.