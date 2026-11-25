Hinter den Kulissen der 17. Staffel von "Dancing Stars", die im Frühjahr 2027 über die Bildschirme geht, bahnt sich ein Eklat an. Wie oe24 erfuhr, soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk trotz seines offiziell verordneten Sparkurses einer Moderatorin eine astronomische Rekordgage geboten haben.

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Während im ORF-Zentrum am Küniglberg der Spargürtel so eng geschnallt wird, dass den Redaktionen die Luft wegbleibt, scheint für das glamouröseste Show-Flaggschiff des Hauses plötzlich Geld wie Heu da zu sein! Um den Dancing Stars-Ballroom im Frühjahr vor dem Promi-Notstand zu retten, greift der Sender tief wie nie in die Tasche: Nach oe24-Informationen legte die Sendeleitung einer namhaften TV-Moderatorin (Name ist der Redaktion bekannt) ein schwindelerregendes Gagenangebot von sage und schreibe 300.000 Euro auf den Tisch.

In Branchenkreisen sorgt diese Rekordsumme für ungläubiges Staunen – übersteigt sie doch alles, was bisher auf dem Wiener Parkett je den Besitzer wechselte. Und dennoch: Die bekannte TV-Beauty lehnte das Angebot ab.

Körbe-Hagel am Küniglberg: Naschenweng & Co. sagen Nein

Der Grund für den beispiellosen finanziellen Verzweiflungsakt: Die Kandidatensuche entwickelte sich für die Macher zum echten Spießrutenlauf. Der ORF fing sich bei den Wunsch-Zugpferden eine schmerzhafte Absagenwelle nach der anderen ein! Schlagerkönigin Melissa Naschenweng und Austro-Rock-Legende Ewald Pfleger (Opus) gaben dem schweißtreibenden Parkett-Drill eiskalt einen Korb. Und sie sind nicht die Einzigen: Etliche Promis werden Jahr für Jahr angebetelt - und lehnen trotz verlockender Summen dankend ab.

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Satansbratan tanzt an – stürmt der "Major" den Ballroom?

Doch das Feld für das Frühjahr nimmt langsam Gestalt an. Als Quoten-Garant für die junge Netz-Gemeinde gilt Social-Media-Star Satansbratan, der den Ballroom ordentlich aufmischen soll. Ebenfalls heiß im Gespräch: Ex-Kicker Stefan Maierhofer. Der zwei Meter große Ex-Nationalteamstürmer würde auf dem Tanzparkett zweifellos für reichlich Unterhaltungswert und sportliche Kampfansagen sorgen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 26 Cate Blanchett enthüllt Weihnachtsbeleuchtung auf den Champs Elysees in Paris. Das bisschen Regen macht der Aktrice nichts aus. © Corbis via Getty Images Der Sieger des Rennens, Fisher von Oracle Red Bull Racing, der Zweitplatzierte Jordan Chiles von Haas F1 und die Drittplatzierte Hannah Waddingham vom Audi F1 Team auf dem Podium des Lego-Promi-Rennens vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas auf dem Las Vegas Strip Circuit am 21. November 2026 in Las Vegas, Nevada. © Formula 1 via Getty Images Pyjamaparty: Kim Kardashian wirbt mit Ausschnitten für die neue Staffel ihrer Reality-Show. © Instagram

Wer nach dieser beispiellosen Absagen-Flut am Ende an der Seite von Satansbratan & Co. übers Parkett wirbeln wird, bleibt vorerst das spannendste Rätsel des Küniglbergs.