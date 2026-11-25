Große Hochzeitspläne bei einem der beliebtesten TV-Gesichter des Landes: "Bergdoktor"-Schauspieler Mark Keller kann sich nach 14 gemeinsamen Jahren mit seiner Lebensgefährtin Anna eine erneute Eheschließung fest vorstellen.

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Seit nunmehr 14 Jahren gehen Mark Keller und seine Partnerin Anna gemeinsam durchs Leben, abseits des hektischen Scheinwerferlichts. Nun scheint das Paar bereit für den nächsten großen Schritt vor den Traualtar zu sein. Auf die Frage nach einer möglichen Heirat verriet der Schauspieler mit einem vielsagenden Lächeln: "Vielleicht dauert das gar nicht mehr so lange." Was er an seiner langjährigen Lebensgefährtin über alles schätzt, brachte der Künstler mit berührenden Worten auf den Punkt: "Sie hat mir ein wundervolles Leben bereitet und ein Zuhause gegeben. Sie interessiert nicht, wer ich bin und was ich mache." Für Keller ist diese Bodenständigkeit der Schlüssel für ihre beständige und krisenfeste Partnerschaft.

Lebenslange Fürsorge für die schwerkranke Ex-Frau

Trotz des privaten Glücks an der Seite von Anna vergisst der beliebte Darsteller keineswegs seine Vergangenheit und die Menschen, die ihn über Jahrzehnte begleitet haben. Zu seiner früheren Ehefrau Tülin, mit der er die beiden gemeinsamen Söhne Aaron und Joshua hat, pflegt der Star nach wie vor ein enges und von tiefer Dankbarkeit geprägtes Verhältnis. Tülin leidet seit vielen Jahren an der unheilbaren Nervenkrankheit Parkinson und ist auf umfassende Hilfe angewiesen. Für Mark Keller ist es eine absolute Selbstverständlichkeit, ihr in dieser schweren Lebensphase uneingeschränkt zur Seite zu stehen. Mit einem eindrucksvollen Treueschwur unterstrich er seine unerschütterliche Loyalität: "Solange ich lebe, werde ich für sie sorgen."

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Harmonisches Familienmodell als Fels in der Brandung

Dieses gelebte Miteinander beweist, wie vorbildlich und harmonisch moderne Patchwork-Konstellationen funktionieren können, wenn Respekt und Fürsorge das Handeln bestimmen. Anna akzeptiert die enge Verbindung zur früheren Partnerin und teilt Kellers Wertekanon. Mit seiner Rolle als Dr. Alexander Kahnweiler in der ZDF- und ORF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor" begeistert der Star seit Jahren ein Millionenpublikum. Doch privat zeigt sich der charismatische Mime nun von seiner verletzlichsten und zugleich stärksten Seite: als liebender Partner, der den Bund fürs Leben erneuern möchte, und als treuer Beschützer seiner Familie.