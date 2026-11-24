Schauspieler Stefano Bernardin hat bei den diesjährigen Wiener Theaterpreisen den "NESTROY"-Publikumspreis gewonnen und seine Dankesrede per Video aus der Toilette einer Autobahnraststätte gehalten.

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Am vergangenen Sonntag, dem 22. November 2026, wurden im Wiener Volkstheater die diesjährigen "NESTROY"-Preise verliehen, wobei ORF III die Gala im Fernsehen übertrug. Als ORF-III-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz den Gewinner des Publikumspreises bekannt gab, für den Tausende Theaterfans abgestimmt hatten, fiel die Wahl auf Stefano Bernardin.

Am Weg dorthin

Moderatorin Nadja Bernhard erklärte dem Saalpublikum zunächst, dass der Preisträger noch nicht vor Ort, aber bereits auf dem Weg sei. Um den Moment dennoch nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, schaltete sich der Schauspieler kurzerhand per Videoanruf zu.

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Dankesrede auf Raststättentoilette

Die Zuschaltung sorgte im Volkstheater für große Überraschung, da sich Bernardin auf dem Klo einer Autobahnraststätte befand und sich direkt vor den Pissoirs filmte. Während im Hintergrund weitere Männer beim Urinieren zu sehen waren, scherzte er über seine Lage und bezeichnete die Anwesenden als seine neuen Freunde. Das Publikum im Saal reagierte mit lautem Gelächter und begeistertem Applaus auf die ungewöhnliche Kulisse. Moderatorin Nadja Bernhard bezeichnete diesen speziellen Schauplatz im Anschluss als grandios.

Bedeutung der Auszeichnung für den Künstler

In seiner Ansprache hob der Gewinner hervor, wie wichtig ihm die Anerkennung durch die Zuschauer ist, und bedankte sich bei seinen Wegbegleitern. Bernardin erklärte, dass Theater ohne Publikum absurd sei und er als selbstständiger Schauspieler ohne Zuschauer auch kein Geld verdiene. Zu seinen aktuellen Bühnenprojekten gehören die Rolle des Adolf Hitler in Thomas Birkmeirs Inszenierung von "Er ist wieder da" sowie die One-Man-Show "Hamlet", bei der Hubsi Kramar für Idee und Regie verantwortlich zeichnete.