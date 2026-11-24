Nach 16 Jahren Pause bringen Robert De Niro und Ben Stiller ihre Kult-Kino-Reihe "Meine Braut …" zurück. Beim neuesten Streich "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" mischt auch Pop-Queen Ariana Grande mit.

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Im Jahr 2000 sorgten Gaylord Focker (Ben Stiller) und der mürrische Brautvater Jack Byrnes (Robert De Niro) mit der Liebeskomödie "Meine Braut, ihr Vater und ich" für großes Kino- und Herzbeben. Es folgten drei gefeierte Fortsetzungen rund um die konfliktreiche Familie Focker/Byrnes mit in Summe 1,2 Milliarden Dollar Kassa.

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Dream-Team: Ben Stiller und Robert De Niro in "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" © Constantin Film

Jetzt, 16 Jahre nach dem letzten Teil "Meine Frau, unsere Kinder und ich" gibt es die heißersehnte Fortsetzung "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich". Und einen neuen Star. Erstmals mischt auch Pop-Queen Arina Grande mit. Als Freundin Olivia von Flocker Sohn Henry (Skyler Gisondo) und somit zukünftige Schweigertochter.

"Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" zeigt neue Probleme der konfliktreichen Familien Focker/Byrnes. © Constantin Film

Ihre Rolle entspricht dem bekannten Erfolgs-Schema: Olivia Jones gerät in die typischen Familiendynamiken und Konfrontationen– unter anderem unterzieht Jack (Robert De Niro) sie einem Lügendetektortest. Ihre FBI-Vergangenheit und Schlagfertigkeit kommen ihr zur Hilfe. Bald hat sie das Herz des strengen Großvaters erobert und wird in dessen "Kreis des Vertrauens" aufgenommen. Das kommt wiederum Schwiegervater Greg (Ben Stiller) spanisch vor. Er vermutet Manipulation und versucht sie zu überführen. Die Hochzeitsplanung und Jacks 80. Geburtstag sorgen für zusätzlichen Zündstoff.

Flocker Sohn Henry (Skyler Gisondo) will Oliva (Ariana Grande) zur Braut nehmen. © Constantin Film

Hollywood-Insider erwarten dafür einen soliden Start mit bis zu 50 Millionen Dollar Kassa alleine in den USA. Und ein spannendes Kino-Duell um die begehrte Thanksgiving Krone. Zeitgleich startet ja auch der Disney-Trickfilm "Wie verhext". Dazu will das "Panem"-Prequel "Sunrise on the Reaping" Platz 1 verteidigen.