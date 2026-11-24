Christina "Mausi" Lugner setzt in Sachen Aussehen auf konsequente Pflege und hat sich in der Praxis von Star-Chirurg Artur Worseg einem umfassenden chirurgischen Eingriff unterzogen. Im oe24-Talk spricht die Ex-Frau des verstorbenen Baumeisters über ihren jüngsten Nachsorge-Termin und zieht eine gewohnt humorvolle Bilanz ihrer jüngsten Operationen.

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Für ihren jüngsten Eingriff vertraute Christina Lugner wie gewohnt auf ihren langjährigen Schönheitschirurgen Artur Worseg, den sie scherzhaft als ihren persönlichen Baumeister der Schönheit bezeichnet. Statt einzelner kleinerer Korrekturen entschied sich die Society-Lady diesmal für ein ganzheitliches Programm, das sie treffend auf den Punkt brachte: "Bei mir wird nicht mehr renoviert, bei mir wird bereits generalsaniert. Ich bin kein Oldtimer, ich bin ein Luxusmodell mit regelmäßigen Serviceintervallen." Bei der jüngsten Nachuntersuchung in der Wiener Praxis zeigte sich, dass der Heilungsverlauf planmäßig und ohne Komplikationen voranschreitet.

Gleichzeitige Eingriffe an Brust, Lidern und Haut

Mausi Lugner und Artur Worseg © privat

Die Prozedur selbst war überaus anspruchsvoll, da mehrere medizinische Eingriffe simultan auf dem Operationstisch vorgenommen wurden. Im oe24-Talk schilderte Mausi Lugner die Details des Behandlungsmarathons: "Brustimplantate tauschen und Oberlider-Straffung hat Artur gemacht. Während Artur operiert hat, hat Marie Luise ein Micro Needling gemacht, bei dem Nadel-Pads ganz tief in die Haut reingeschlagen werden - im Gesicht, am Hals und am Dekoltee." Der Wienerin ist bewusst, dass sich der natürliche Lauf der Zeit nicht aufhalten lässt, doch sie weigert sich standhaft, tatenlos zuzusehen, wie sich die Jahre im Gesicht abzeichnen.

Mausi 2.9: Zufriedenheit nach dem erfolgreichen Pickerl

Mit dem erzielten Resultat zeigt sich die Society-Persönlichkeit überaus glücklich. Ihre persönliche Zwischenbilanz kurz nach dem Verlassen des Spitals formulierte sie mit einer gehörigen Portion Selbstironie: "Der Busen ist upgedatet, die Augen sind wieder auf Empfang und die Haut bekommt ein neues Betriebssystem. Mausi 2.9 schöner, jünger und hoffentlich ohne technische Störungen." Nach der erfolgreichen Nachsorge ist das Tuning vorerst abgeschlossen: "Es verheilt alles gut. Der Busen schaut mega aus. Ich muss noch den BH tragen und darf nicht schwimmen und auch keinen richtigen Sport machen, aber alles gut", verrät sie.

Das Star-Foto des Tages 1 / 25 Der Sieger des Rennens, Fisher von Oracle Red Bull Racing, der Zweitplatzierte Jordan Chiles von Haas F1 und die Drittplatzierte Hannah Waddingham vom Audi F1 Team auf dem Podium des Lego-Promi-Rennens vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas auf dem Las Vegas Strip Circuit am 21. November 2026 in Las Vegas, Nevada. © Formula 1 via Getty Images Pyjamaparty: Kim Kardashian wirbt mit Ausschnitten für die neue Staffel ihrer Reality-Show. © Instagram Da mögen sich zwei sehr! Eva Longoria und Andie MacDowell nehmen beide an der "L'Oréal Paris' 21st Annual Women of Worth Celebration" in L.A. teil. © FilmMagic

Das Fazit der Promi-Dame steht jedenfalls felsenfest: Das neue Pickerl ist ausgestellt, und die nächste routinemäßige Überprüfung folgt bestimmt.