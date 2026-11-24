Auf Instagram kündigte die durchtrainierte ORF-Moderatorin den Saisonabschluss ihrer Fitnesskarriere an und überraschte mit der Nachricht, die enorme sportliche Herausforderung diesmal ganz ohne eigenen Trainer zu bestreiten.

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Unter dem Titel "Austrian Dream – Martina Reuter goes USA" teilte die beliebte Society-Lady ihre emotionale Botschaft in den sozialen Netzwerken. In genau neun Tagen startet ihre Reise in den sonnigen US-Bundesstaat Florida, wo sie sich mit den weltbesten Athletinnen messen wird. Für Reuter ist der internationale Auftritt der krönende Abschluss eines intensiven Sportjahres, denn das weltweite Event findet lediglich einmal pro Jahr statt. Auf der Bühne wird die Österreicherin in der Wertungsklasse "Fit Model Over 45" antreten und die rot-weiß-rote Flagge hochhalten. Auf Instagram zeigte sie sich voller Vorfreude und gestand: "Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren, es passiert gerade so viel und ganz ehrlich? Ich bin schon richtig aufgeregt."

Riesenherausforderung: Solo-Start mit kleiner Frauenpower-Crew

Für besonderes Aufsehen sorgt Reuters mutige Entscheidung, auf die Betreuung durch einen professionellen Fitness-Coach vor Ort zu verzichten. Die Vorbereitung und die Wettkampf-Präsentation meistert sie vollkommen eigenständig, was bei internationalen Meisterschaften dieses Kalibers als echtes Wagnis gilt: "Ich trete diesmal ohne Coach an. Das wird eine Riesenherausforderung." Als mentale und organisatorische Stütze reist lediglich ein vertrautes Duo mit ihr nach Übersee: "Moni und Melli begleiten mich. Das war’s. Wir sind ein kleines, feines Frauenteam."

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Kämpferische Ansage für Österreich

Trotz des Verzichts auf einen Cheftrainer geht die Society-Lady hochmotiviert und mit eisernem Willen in den Wettkampf. Ihr erklärtes Ziel ist es, ihr Heimatland bestmöglich auf dem internationalen Parkett zu präsentieren. Mit leidenschaftlichen Worten schwor sie ihre Community auf den Trip ein: "Mein Motto für Miami ist, mutig zu sein und über meine eigenen Grenzen hinauszugehen. Ich will es. Und ich schaffe es." Ihren Followern versprach sie, jeden Schritt der Reise unter dem Hashtag "Projekt United" via Social Media mitzuerleben.