Musikproduzent Klaus Biedermann hat in der Rooftop-Bar "VIEAMI" im neu eröffneten Hotel Schani Naschmarkt seine großformatige, beleuchtete Kunst und Designstücke gezeigt.

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In der Rooftop-Bar "VIEAMI" – einer Wortkreation aus Vienna und Miami – im neu eröffneten Hotel Schani Naschmarkt präsentierte Klaus Biedermann erstmals seine großformatigen, beleuchteten Bilder, designten Möbelstücke, Stehlampen und bemalten Sportgeräte. Zuvor hatte der Produzent über Jahrzehnte mit Welthits wie "Hey Baby" von DJ Ötzi sowie Chart-Erfolgen von Edelweiss, den Bingoboys, der EAV und weiteren Acts die österreichische Musikszene geprägt.

Toni Polster und Mausi Lugner © Roman Furich

Inspiration auf Mallorca entstanden

Den Anstoß für die künstlerische Neuausrichtung erhielt Biedermann vor knapp drei Jahren in seiner Wahlheimat Palma de Mallorca. In einem Restaurant mit dem Namen "La Paloma", das auch seinem Kunstprojekt den Namen gab, kam die Idee auf, neben der Musik dreidimensionale, beleuchtete Kunstwerke zu schaffen. "Es war ähnlich wie bei der Musik. Ich habe etwas gesehen, das mich inspiriert hat und spontan gesagt: Das kann ich auch", sagte Klaus Biedermann.

Daraufhin begann er selbstständig zu experimentieren. So entstanden Unikate, die bereits viele Wohnzimmer, Lokale und Hotels zwischen Mallorca, Florida und Rio de Janeiro zieren, bisher aber noch nicht öffentlich zu sehen waren. Seine Begeisterung für Kunst teilt er mit seiner Partnerin, der Malerin Margarita Gavrielova, die sich mit ihrer "Göttinnen-Kunst" ganz der Malerei widmet.

Peter Stöger und Ulli Kriegler mit Gerald Hüttl © Roman Fuhrich

Leuchtende Flamingos in Wien

Die Wahl des Vernissage-Orts fiel aus einem besonderen Grund auf das frisch eröffnete Hotel Schani Naschmarkt: Wer das Haus betritt, kommt an den Werken nicht vorbei. Zwei leuchtende, lebensgroße Flamingos stehen prominent am Vordach des Eingangs und fallen Autofahrern auf der Linken Wienzeile bereits seit Wochen auf.

Klaus Biedermann mit Martin Sonnleitner © Roman Fuhrich

Die Arbeiten bestehen überwiegend aus Holz, dessen Einzelteile per Lasercutter präzise zugeschnitten werden. In aufwendiger Handarbeit werden die Strukturen zusammengesetzt und durch biologisch abbaubare Elemente aus dem 3D-Druck ergänzt. Da der Prozess langwierig ist, vergehen von den gelaserten Einzelteilen bis zum fertigen Unikat mehrere Wochen; die Herstellung der beiden lebensgroßen Flamingos für das Hotel Schani dauerte rund vier Monate.

Klaus Biedermann mit Freundin Margarita Gavrielova © Roman Fuhrich

Prominente Gäste bei Enthüllung

Zur feierlichen Enthüllung der Werke kamen zahlreiche Wegbegleiter und prominente Gäste, um das Kunstdebüt von Klaus Biedermann miterleben zu können. Unter den Anwesenden waren Mörbisch-Intendant Alfons Haider - der an seinem Geburtstag vorbeischaute, Fußball-Trainer Peter Stöger, Szene-Mausi Christina Lugner, Kicker-Legende Toni Polster, Künstler Martin Sonnleitner, Top-Unternehmer Gerald Hüttl und viele weitere Gäste.